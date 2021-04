Orban, in sedinta PNL: "Trebuie sa ne delimitam de Voiculescu. Raspunderea pentru mentinerea lui in Guvern e exclusiv a USR" SURSE

"Va propun sa nu discutam despre ce s-a intamplat la spitalul Foisor. Evaluarea ministrilor se face de catre premier . Cazul foisor arata ca Voiculescu nu are experienta. Noi am transformat mai multe spitale in spitale covid, dar nu am patit asa ceva. Ii rog pe colegi sa se abtina de la comentarii. Sa fie mai rezervati", a spus Ludovic Orban in debutul sedintei BEX, conform unor surse G4Media "Raspunderea politica pentru mentinerea lui Voiculescu in functie apartine in exclusivitate USR PLUS", a mai adaugat liderul PNL. Ben Oni Ardelean a luat cuvantul si a cerut ca liberalii sa iasa in public si sa se delimiteze de ministrul Sanatatii, potrivit Adevarul De asemenea, Ludovic Orban i-a recomandat ministrului de Interne, Lucian Bode , sa ia o decizie in ceea ce priveste situatia de la Timis, adica sa-l demita pe prefectul USR care a fost de acord cu controlul incognito de la restaurantul unui hotel, pentru care a trimis inclusiv oameni din institutie.Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat luni, referitor la situatia de la Spitalul Foisor, ca nu se discuta despre demiteri, ci despre un lant al vinovatiilor care trebuie sa fie pus la dispozitia coalitiei si opiniei publice. El a mai spus ca in coalitie situatia nu este asa grava cum se vede din exterior si ca decizia privind eventuale demiteri sta in pixul lui Florin Citu , care are tot sprijinul PNL si al presedintelui Klaus Iohannis