PNL si-a tiparit gratuit afisele electorale la tipografia CFR

PNL si-a tiparit afisele electorale la tipografia Filaret, aflata in subordinea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA.

Astfel, fosta conducere liberala a Ministerului Transporturilor si-a tiparit gratuit afisele pentru campania electorala.

Costul afiselor s-a ridicat la 137 milioane de lei vechi, la care s-au adaugat si cheltuielile cu carburantii pentru cele trei masini ale tipografiei de care s-a folosit, gratuit, in perioada premergatoare alegerilor parlamentare.

Datele au iesit la iveala in urma verificarilor situatiei financiare a tipografiei Filaret, cand revizorii au constatat, printre altele, ca PNL nu a achitat facturi in valoare de 137 milioane de lei vechi, in perioada alegerilor locale, pentru prestatia efectuata, scrie Gardianul.

"Dupa o perioada de cinci luni, aceste facturi au fost stornate cu urmatoarele facturi. Asa cum reiese din fisa clientului PNL, acest client nu a achitat prestatia efectuata de tipografia Filaret. Din fisele de magazie, rezulta ca marfa nu a fost returnata de clientul PNL. Prin acest mod de lucru, tipografia Filaret a fost prejudiciata cu suma de 13.756,40 lei, din care TVA in valoare de 2.196,40 lei", se arata in raportul intocmit de Revizoratul General de Control Financiar de Gestiune din cadrul CFR SA.

In perioada in care s-au efectat lucrarile pentru PNL, la conducerea tipografiei s-a aflat Paul Cursaru, membru al partidului si fost angajat la Publiferom Advertising, societate care a provocat statului un prejudiciu de 3,3 miliarde de lei vechi.

Acesta se afla si in prezent in functia de director general al tipografiei.