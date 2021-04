PNL anunta ca voteaza bugetul propus pentru Capitala. "Il sustinem pe Nicusor Dan, suntem parteneri corecti"

"PNL sustine bugetul Capitalei propus. Il sustinem pe Nicusor Dan, suntem parteneri corecti. Facem acest lucru din respect fata de primar, dar in special fata de bucurestenii care ne-au acordat voturile pentru ca ei vor sa ne apucam de treaba. Am pierdut patru ani pretiosi sub administrarea PSD. Suntem intr-o situatie foarte dificila, Primaria Municipiului Bucuresti a fost preluata cu datorii foarte mari de la PSD. Daca ar avea decenta ar tacea in loc sa comenteze eforturile noii administratii", a declarat Diana Mardarovici la Digi 24.Consilierii USR PLUS din CGMB i-au solicitat primarului Capitalei , Nicusor Dan, sa retraga de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului programata pentru miercuri, 28 aprilie, spunand ca vor un buget realist si ca "nu este momentul sa fim populisti".Consilierii generali ai USR PLUS acuza ca bugetul nici nu a fost discutat. Viceprimarul Horia Tomescu s-a declarat suprins sa vada ca bugetul este estimat la 7 miliarde de lei, cand toate discutiile anterioare s-au referit la 4,5 - 5 miliarde de lei. "Noi vrem sa avem un buget realist. Nu este momentul sa fim populisti", a preciaza viceprimarul.