Intalnire intre PNL, USR PLUS si UDMR. Incep negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare

Discutiile ar urma sa inceapa la ora 9,00, la Vila Lac.Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut deja, joi, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis , pentru a discuta despre formarea viitoarei coalitii de guvernamant."A fost, practic, inceputul discutiilor. (...) Am luat decizia sa formam impreuna o coalitie care sa genereze o majoritate parlamentara de centru-dreapta pentru formarea unui guvern . Romania are nevoie intr-un termen cat mai rapid de investirea unui guvern care sa rezolve toate problemele grave - de la pandemie pana la pregatirea absorbtiei fondurilor europene si marile reforme ale sistemelor publice", declara presedintele PNL, Ludovic Orban El preciza ca negocierile vor avea loc pe mai multe paliere."Programul de guvernare - va fi o echipa care va negocia programul, echipa politica ce va negocia chestiunile politice, structura Guvernului, pozitiile si care, evident, va valida programul de guvernare. De asemenea, va exista si o negociere la nivelul Parlamentului privitoare la comisiile parlamentare, reprezentarea in birourile politice si o strategie comuna de manifestare a acestei majoritati parlamentare", explica Orban.Si Dan Barna , copresedinte USR PLUS, anunta, tot joi, demararea negocierilor."Incepand de sambata vom avea discutii aprofundate intre cele trei partide - USR PLUS, PNL si UDMR - pornind cu prioritatile programului de guvernare al viitorului Cabinet si continuand cu structura Guvernului si structura majoritatii parlamentare. (...) Ne dorim ca aceste discutii sa se finalizeze cat mai repede cu un acord si, dupa investirea noului Parlament, sa avem si noul guvern. In acelasi timp, suntem hotarati sa dezbatem cat timp este nevoie pentru a ne asigura ca mandatul reformist dat de alegatorii USR PLUS se va regasi in mod semnificativ in programul si structura Guvernului si a viitorului Parlament", spunea Dan Barna.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor , mentiona, la randul sau, ca la discutiile de sambata Uniunea Democrata Maghiara din Romania va avea propuneri legate de ce trebuie sa cuprinda programul de guvernare, cum ar fi protejarea locurilor de munca, dezvoltarea economica, investitii, dar si protejarea drepturilor minoritatilor. El se declara optimist in legatura cu rezultatul negocierilor si isi exprima speranta ca acestea se vor incheia pana la alcatuirea Parlamentului.