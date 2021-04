Violeta Alexandru propune USR PLUS completarea protocolului din campania electorala, dupa respingerea bugetului Capitalei

"Solutia ramane dialogul. In interesul bucurestenilor care au dreptul sa ne ceara sa facem treaba. Am discutat cu echipa consilierilor liberali din Consiliul General, cu viceprimarul liberal preocupat de implicatiile respingerii bugetului in sedinta trecuta - toata disponibilitatea in aceste zile, asa cum am fost si au fost colegii mei din prima zi in care a inceput prima discutie pe buget, in urma cu 2 luni. Toata disponibilitatea noastra pentru orice (alta) discutie necesara pe buget. Din partea noastra nu va exista nicio tergiversare pentru lamurirea oricaror aspecte in vederea adoptarii, cat mai curand, a bugetului Capitalei ", a scris Violeta Alexandru vineri pe Facebook Ea a mai spus ca au fost discutii timp de peste sase saptamani pe toate amendamentele la proiectul de buget pentru Primaria Capitalei, iar ceea ce conteaza acum este ca bugetul sa fie votat."Am vazut ca, dupa sedinta de Consiliu General in care s-a respins bugetul, primarul general a invitat USR - Plus sa propuna o alta varianta de buget. Nu stiu daca aceasta este solutia ca fiecare grup politic sa vina cu cate o varianta acum, la limita deadline-ului in care trebuie votat bugetul pentru a nu intra in incapacitate de plata, dar exista un lucru mai important decat orice pentru mine si colegii mei - dorinta de a ajunge la o solutie pentru a se face treaba la Bucuresti. Din cate stiu s-au discutat peste 6 saptamani toate amendamentele si propunerile dar ceea ce conteaza acum este sa sprijinim orice demers constructiv pentru votarea Bugetului", a completat Alexandru.Presedintele PNL Bucuresti mai precizeaza ca bugetul trebuie aprobat pana la o anumita data pentru a putea fi incasate sumele din transferuri de la Ministerul Finantelor, iar alternativa este incapacitate de plata."La rectificare ar trebui sa se vada mai bine diferenta fata de ceea ce s-a putut face acum. Chiar stiu ca s-a muncit pentru a se ajunge la o structura de buget prin care sa se poata incepe plata datoriilor istorice, sa se plateasca cheltuielile necesare, sa se continue investitiile pentru a misca santierele lasate balta, pentru a incepe altele noi. Chiar stiu ca s-au facut eforturi pentru a structura bugetul, dupa primele saptamani in care s-a absorbit cat mai multa informatie pentru o imagine clara a tuturor problemelor. Nu putine. Bugetul trebuie aprobat pana la o anumita data pentru a se putea incasa sumele din transferuri de la Ministerul Finantelor. Mai sunt cateva zile. Alternativa este incapacitate de plata. Blocaj", a mai spus Violeta Alexandru.Aceasta mai afirma ca solutie este dialogul si si-a exprimat convingerea ca PNL si USR PLUS vor potea evita generarea unor probleme pentru Bucuresti."Oricum se vor continua discutiile, evaluarile pana la rectificare, august/septembrie. Chiar nu se putea face minuni in cateva luni de la alegeri. Nu inseamna ca nu imbunatatim lucrurile de la o etapa la alta. Ii cunosc pe liderii USR- Plus. Stiu ca ne respectam si ca suntem compatibili, in modul in care vedem lucrurile pentru Romania si pentru Bucuresti. Am convingerea ca toti trei (alaturi de echipele noastre, desigur) vrem sa evitam generarea de probleme pentru Capitala. Vom gasi raspunsuri si solutii prin dialog. O idee ar fi ca, in completarea protocolului din campania electorala, sa facem acum unul pentru colaborarea de la nivelul administratiei si, de ce nu, de la nivelul coordonarii politice. Alaturi de Nicusor Dan. Cel pe care l-am sustinut in fiecare zi din campanie . Cand i-am spus lui Nicusor Dan ca echipa PNL Bucuresti va fi alaturi de el pentru ca Firea/ PSD - faliment sa lase Capitala sa respire civilizatie, nu m-am gandit la castigarea alegerilor ca scop in sine ci la treaba pe care vreau sa o facem impreuna pentru bucuresteni. De aceea, imi respect promisiunile. Efectiv vreau sa facem treaba si sa observe bucurestenii curand ce inseamna lucruri serioase (nu populiste) facute de oameni care nu reprezinta grupuri de interese ci sunt ghidati de buna credinta. Imi doresc sa facem treaba impreuna!", a conchis Alexandru.Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri, in sedinta Consiliului General, inregistrandu-se 17 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 14 abtineri. Primarul general Nicusor Dan a afirmat ca este complet nemultumit de faptul ca risca sa intarzie inceperea investitiilor si plata datoriilor. El a adaugat ca bugetul pe care l-a propus a fost dezbatut timp de sase saptamani cu partenerii din PNL, PMP si USR PLUS, iar in conditiile in care USR PLUS a decis sa nu mai sustina bugetul, asteapta ca Alianta sa vina cu propria varianta de buget. Dan Barna a declarat, referitor la respingerea bugetului Capitalei in sedinta Consiliului Municipal, ca "la prima strigare nu s-a gasit consensul", insa acesta va aparea la a doua sau la a treia strigare. Liderul USR PLUS a adaugat ca este foarte convins ca, probabil dupa sarbatorile pascale, va exista o formula de buget agreata si adoptata.Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, ca nu s-a discutat in coalitie despre bugetul Capitalei, dar a discutat cu liderul USR Dan Barna si au covenit sa medieze situatia, daca este cazul. "Este nevie sa deblocam aceasta situatie cat mai repede pentru ca un Bucuresti fara buget inseamna probleme pentru toata lumea", a explicat prim-ministrul.