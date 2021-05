Rares Bogdan, despre Planul National de Redresare si Rezilienta: "Este un adevarat Plan Marshall pentru Romania"

Intrebat, luni seara, la B 1 TV, care este termenul limita de depunere a PNRR la Bruxelles, Rares Bogdan a afirmat: "29 in aceasta luna, practic pana la 1 iunie el trebuie depus. 29 este ultima zi in care se poate trimite, pana acum au trimis 14 tari".Rares Bogdan afirmat ca PNRR este "un adevarat Plan Marshall pentru Romania"."Ce este foarte important este ca acest plan este un adevarat Plan Marshall pentru Romania. Niciodata Romania in istoria ei nu a primit 30 de miliarde, mai precis 29,2 miliarde de euro, intr-o formula extrem de clara pe care romanii trebuie sa o stie. Cel mai important lcuru - 14,5 miliarde din acesti bani sunt bani nerambursabili, iar celelalte 14,7 iliarde sunt banin pe cre Roomania ii ia cu o dobanda, fiti foarte atenti, de 0,5%. Este cu 0,3 % mai mult decat ia Comisia", a mai declarat liderul liberal.Acesta a explicat ca problema infrastructurii "pare ciudata pentru Comisie", care nu intelege de ce Romania are nevoie de 4 miliarde de euro pentru rutier."Noi nu avem rezolvata aceasta problema. Noi nu avem strapunse regiunile istorice, noi trebuie sa finantam A 7 si A 8, sa continuam Corodorul 4", a mai declarat Rares Bogdan.Intrebat daca proiectul referitor la irigatii poate fi salvat, Rares Bogdan a afirmat: "Da. Aici este marea batalie"."Miercuri este o zi plina la Bruxelles in care, practic, reprezentantii Romaniei se vor intalni cu principalii comisari si vor discuta subiectele legate de energie - ca, de asemenea, Romania are peste 40% din comunitati nelegate la retelele de gaze. Aceeasi problema o avem cu irigatile, unde Comisia a spus initial ca finantarile se fac pentru apa desalinizata. Noi nu putem duce apa desalinizata, atata timp cat avem ape curgaarte. Era o problema legata de viitorul Europei si de faptul ca, in urmatrii 30 de ani, se va pierde peste 25% din ceea ce inseamna astazi debite de apa curgatoare (... ) Am explicat aceste lucruri, Florin (premierul Florin Citu- n.r) va veni cu o mare victorie de la Bruxelles", sustine Rares Bogdan.Acesta anunt ca premierul va face joi o conferinta de presa pentru a przenta rezultatele viztei la Bruxelles."Va fi o negociere politica, din punct de vedere tehnic Romania intruneste toate criteriile", a mai declarat Rare Bogdan.Premierul Florin Citu pleaca marti seara la Bruxelles, urmand a avea o cina de lucru cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen