Trecerea politistilor judiciari la Ministerul Justitiei. Fost ministru: "Lumea e disperata la Interne. Pierd controlul in dosare prin dubla comanda a politistului"

Lucian Bode: "E practic imposibil"

Consultari cu fiecare partid din coalitie

"Actuala reglementare nu mai poate fi perpetuata"

"Sa ii deseneze cineva ministrului de interne o schema din care sa inteleaga ca ministerul justitiei este o alta institutie decat parchetele. Sa ii explice si ca daca nu e de acord cu programul de guvernare poate pleca din functie - moral vorbind nu poate sta sa zadarniceasca aplicarea unui program cu care guvernul a primit votul de investitura in Parlament.Nu stiu insa de ce ma mir, de vreme ce si pe legile justitiei demult dezbatute, de mult asteptate, unii se mai trezesc sa anunte nevoia de dezbateri ample in societate. Cat de ample? Cati ani mai dezbatem ca sa fie ampla dezbaterea? Intreb pe liberali care puteau dezbate 100 de variante de legi ale justitiei in 16 luni de cand sunt la guvernare.Revenind la dilema dlui Bode. In programul de guvernare este asumat clar obiectivul ca politia judiciara sa treaca la parchete. De ce? Intre altele pentru ca asa prevede legea inca din 2016 cand am creat aceasta bresa, intr-o sedinta de guvern furtunoasa care sper ca va fi desecretizata candva, si am reusit ca macar in litera legii sa sparg himera dublei subordonari a politistului care face cercetare penala, adica a politistului judiciar. Spre marea disperare a ministrului de interne din acea guvernare tehnocrata. E timpul asadar ca actualul ministru de interne sa lase dilemele, sa invete cum e cu parchetele si sa aplice legea din 2016 - au trecut 5 ani. Si aici nu mai merge cu dezbaterea ampla, ca scrie la lege deja.Astfel pot intelege ca lumea e disperata la interne. Pierd controlul in dosare prin dubla comanda a politistului. Pierd controlul in interceptari facute de DOS. Prietenii stiu ce spun", a scris Raluca Pruna pe pagina sa de Facebook Este imposibil ca politistii judiciari sa treaca de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justitiei, sustine ministrul Lucian Bode, pentru ca este vorba de 60% din Politia Romana."In programul de guvernare este prevazut preluarea Politiei Judiciare de la MAI la Ministerul Justitiei. In urma unor discutii pe care le-am avut cu Ministerul Justitiei, si noi, si Ministerul Justitiei, am ajuns la concluzia ca acest lucru este, practic, imposibil. Vorbim de peste 28.000 de politisti de Politie Judiciara din cei 48.000 de politisti cat are Politia Romana astazi, 60% practic din Politia Romana ar trebui conform acestei reglementari sa treaca in subordinea Ministerului Justitiei, ceea ce ar crea o mare problema in MAI si o problema la fel de mare in Ministerul Justitiei pentru ca nu ar putea sa ii gestioneze", a declarat Lucian Bode, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta.El a precizat ca este nevoie de un ghid al politistului judiciar."Astazi un politist detasat la DNA, spre exemplu, in momentul cand expira mandatul primim la MAI o solicitare de prelungire cu inca trei ani a respectivului mandat si cred ca ar fi nevoie sa avem un ghid al politisstlui de politie judiciara astfel incat sa stii, daca din cei 28.000 de politisti de politie judiciara doresc sa ajunga la DNA o mie, din cei o mie pot fi selectati cei 50-150 de cati are nevoie aceasta structura de elita. Nu sa-mi vina parchetul sa imi spuna Popescu vreau sa il detasati la DNA si din cei o mie care se califica profesional sa poata sa fie recrutati cei mai buni", a explicat Bode.Vicepremierul Dan Barna a precizat ca ministrul Justitiei Stelian Ion va avea zilele urmatoare, la sediul ministerului, consultari cu reprezentantii fiecarui partid de coalitie. El a adaugat ca trebuie sa existe un acord in coalitie privind modificarea legilor justitiei.Copresedintele USR -PLUS nu a dorit sa exprime un punct de vedere daca Politia judiciara ar trebui sa ramana la MAI, cum este acum, sau sa treaca la MJ, asa cum este prevazut in programul de guvernare."In momentul de fata, aceste legi sunt in dezbatere . Nu o sa ma exprim pe un punct, pentru ca va fi o decizie a coalitiei. (...) In momentul de fata pozitia mea este de a respecta prevederile din programul de guvernare. Evit sa detaliez pe continut. Nu am spus ca mi-am schimbat pozitia reflectata in programul de guvernare", a completat vicepremierul.Si Asociatia Initiativa pentru Justitie arata, intr-un comunicat de presa trimis miercuri, 7 aprilie, ca actuala reglementare este una depasita si cere implicarea Ministerului Public in facilitarea acestei tranzitii."Solutia apta sa raspunda necesitatilor de eficienta si impartialitate a infaptuirii justitiei in etapa urmaririi penale si care ar raspunde, de altfel, cel mai bine exigentelor constitutionale cu privire la mentinerea echilibrului intre autoritatile statului, nepermitand unei entitati ce apartine Executivului sa interfereze in exercitarea atributiilor Autoritatii Judecatoresti, o constituie organizarea politiei judiciare in cadrul Ministerului Public. Aceasta este, de altfel, si solutia asumata in Programul de guvernare al actualului Guvern.Consideram ca solutia prevazuta in actuala reglementare, in baza careia politistii de politie judiciara indeplinesc atat activitatile de urmarire penala, cat si diverse activitati administrative, care nu au nicio legatura cu calitatea de politist judiciar nu mai poate fi perpetuata.Implicarea politistilor judiciari de catre sefii ierarhici in misiuni de paza, ordine publica, etc., conduce atat la o activitate de urmarire penala ineficienta, cat si la aparitia unei stari de confuzie, atat in randul politistilor, cat si la nivelul opiniei publice, cu privire la responsabilitatea cu privire la anumite actiuni sau omisiuni ale organelor de politie. In astfel de situatii se ajunge ca responsabilitatea sa fie "pasata", prin intermediul politistilor de politie judiciara cu dubla subordonare, de la conducatorii organele de politie pe linie administrativa, in sarcina procurorului, cum s-a intamplat in cazul "Caracal", in cea ce priveste responsabilitatea unei interventii de salvare a vietii ori sanatatii persoanei, misiune specifica politiei, distincta de orice atributii judiciare.Inadmisibil este si faptul ca promovarea ori sanctionarea politistilor de politie judiciara se face de catre sefii ierarhici in legatura cu indeplinirea ori neindeplinirea de sarcini administrative, fara legatura cu calitatea de politist judiciar, aspect ce se constituie intr-o veritabila presiune asupra acestora, cu repercusiuni asupra indeplinirii activitatilor de urmarire penala.In lipsa unei politii judiciare eficiente Justitia penala are de suferit intrucat, pe de o parte, majoritatea faptelor penale care afecteaza societatea in mod curent (furturi, loviri sau alte violente, distrugeri etc.) sunt de competenta organelor de politie judiciara, care ar trebui sa efectueze activitati de urmarire penala pe intreaga perioada a programului de lucru, nu doar ocazional, uneori 2 ore pe saptamana, cum se intampla in prezent, iar pe de alta parte, in cazul infractiunilor grave, de competenta procurorilor, este esentiala conlucrarea cu politisti care fac doar activitati de urmarire penala, care prezinta garantia profesionalismului dobandit prin experienta, precum si garantia impartialitati si loialitatii prin inexistenta unor relatii de subordonare fata de persoane straine de activitatea judiciara", se arata in comunicatul Asociatiei Initiativa pentru Justitie.