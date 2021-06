Politicienii care sustin ca au fost amenintati cu moartea. De la presupusi asasini pe urmele lor, la spionaj si intrari prin efractie

Liviu Dragnea

Gabriela Firea, fostul primar al Municipiului Bucuresti, a fost intrebata daca Liviu Dragnea, fostul lider PSD, a amenintat-o cu moartea , in cadrul emisiunii "40 de intrebari cu Denise Rifai". Cu toate ca inca nu a fost difuzata, secventele care apar in promo dau de inteles ca Firea a raspuns afirmativ."M-a amenintat", spune ea.Totusi, nu este un episod singular. Gabriela Firea a mai declarat, in 2018, ca la scurt timp dupa ce a anuntat datele unei licitatii de 100 de milioane de euro pentru a dota Capitala cu autobuze, a primit amenintari cu moartea si bataia pe mail. Ea a adaugat ca amenintarile au curs ore intregi si ca i s-a transmis "ca o sa vada ea ce pateste pentru ca a permis ca aceasta companie sa castige licitatia".Tot in 2018, Firea a declarat ca "are informatii certe ca este spionata de Liviu Dragnea ", care i-ar fi urmarit activitatea, dar si sediul primariei."Am informatii certe ca ma spioneaza, imi urmareste activitatea, urmareste chiar cladirea Primariei. Sunt oameni care au fost la mine in aceste zile si care ulterior au fost sunati direct de dumnealui sau de catre colegi foarte apropiati ai dumnealui ca sa fie intrebati de ce au fost la mine", a declarat Gabriela Firea in 2018.Firea a adaugat ca unii dintre cei care o spioneaza sunt colegi de partid , iar altii sunt "oameni care au legatura cu partidul si cu domnia sa (n.r. - Liviu Dragnea ), dar nu sunt membri".Fostul lider PSD a trecut de pragul amenintarilor cu moartea, sustinand chiar ca a avut patru asasini pe urmele lui, platiti de "un om foarte celebru in lume".Dragnea a povestit in cadrul unei emisiuni, in 2018, ca a fost tinta unei tentative de asasinat in 2017. A adaugat ca a avut informatii ca "se doreste sa fie omorat"."Am avut informatii, amenintarea cu moartea. Am avut o tentativa de asasinare anul trecut. Au venit 4 straini care au stat la Athenee Palace, au stat 3 saptamani aici, am scapat. Au ajuns in preajma mea. Suntem intr-un stat partial paralel.Stiu ca s-a cercetat, mai departe nu stiu. I-a platit un om foarte celebru in lume", a declarat Dragnea in 2018.Acesta a adaugat ca asasinii s-ar fi oprit chiar la cativa metri de el, intr-un restaurant."Erau patru indivizi, erau imbracati in haine inchise la culoare. Au venit spre mine. Eu eram intr-un restaurant. S-au oprit la cativa metri, unul a facut un gest de genul asta (n.r.- adica faptul ca o sa-l omoare). Unul a raspuns la telefon, apoi a inchis telefonul si au disparut.Ideea e ca trebuie sa dispar pur si simplu. Era o campanie coordonata impotriva mea. In partea a doua a lunii martie, aceasta presiune a inceput sa creasca, iar eu sa o simt agresiv. De fiecare data cand ieseam observam ca sunt privit cu insistenta. Simteam ca sunt filat, urmarit, incepusem sa ma uit in spate si sa identificam masinile din spatele nostru.Observam indivizi care se uitau la mine cu insistenta. Imi faceau gesturi care specifica moartea", a mai povestit Liviu Dragnea.Senatoarea Diana Sosoaca a declarat, in urma asasinatului de la Arad, cand un om de afaceri a murit dupa ce i-a explodat masina, ca "este un avertisment si pentru ea".Sosoaca a adaugat ca a primit tot felul de amenintari cu moartea si ca, in ultimul an, "a trecut de cateva ori pe langa moarte". In plus, a facut o paralela cu asasinatul de la Arad si a sustinut chiar ca i s-a patruns in casa."In ultimul timp, mesajele sunt: voi veni si iti voi taia si tie si sotului tau gatul. O sa te omor si pe tine, si pe copiii tai. Ca si avocat, am intalnit cazuri ale unor scelerati care si-au pus in practica amenintarile. Am inteles ca au existat emisiuni la tv in care s-a facut o paralela cu cazul asasinatului de la Arad si s-a atras atentia ca este un avertisment si pentru mie.Am trecut pe langa moarte de cateva ori in ultimul an. Poate doar Dumnezeu a fost cel care m-a scapat. Mi s-a intrat in casa", a declarat Diana Sosoaca in cadrul unei emisiuni.