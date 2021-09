Politicienii groazei: cei care se consideră salvatorii patriei și cei care au uitat s-o salveze când au avut ocazia

Noi tot timpul traversăm o criză

La distanță de 30 de ani

Sergiu Senciuc are 19 ani, locuieste in Portugalia si este student la Relatii Internationale

Trăiesc în Portugalia de aproximativ 14 ani și de fiecare dată când ating subiectul politicii cu prietenii portughezi mi se spune că Portugalia este cea mai săracă și coruptă țară din Uniunea Europeană. Că la ei e ca la nimeni. Chiar ieri mi s-a întâmplat. Culmea, fix acest lucru îl ascult și în România, când stau de vorbă cu prieteni și rude. Iar dacă merg o săptămână în vacanță în Grecia sau Franța sunt sigur că mai devreme sau mai târziu voi auzi aceleași critici. Pentru a concluziona: oriunde și oricând putem găsi acest fenomen social, poate chiar o fobie.. fobie de tot ce înseamnă politică, nu doar în România.Suntem obișnuiți să auzim că trăim în criză. Fie ea de natură politică, economică sau socială. Nu scăpăm. Actualmente, avem criză sanitară, dar și politică, bineînțeles. De puține ori în istoria post decembristă am avut stabilitate guvernamentală, și asta pentru că banul public și puterea sunt foarte apetisante și atrăgătoare privirii încât să nu se "mănânce ei între ei". Bine, și nervii românilor sunt mâncați zilnic, ca urmare a disputelor imature și a divergentelor lipsite de o țintă nobilă și colectivă.Se rezolvă ceva? Cumva cred că ne-am obișnuit și n-avem încotro. Sau poate încă nu am trăit destul de multă vreme după Revoluție și avem generații la putere care au fost pionieri în tinerețe, speranța Republicii Socialiste România. Iar copacul odată sădit prinde rădăcini și dă roade.Este foarte important să fim conștienți că poporul român și-a pierdut încrederea în aproape tot și toți. Se mai regăsește o ușoară speranță doar în Dumnezeu.. și asta în doze proporționale la Paști și la Crăciun.Am observat cât de greu este să convingi un conațional despre un anumit subiect. Îi spui frumos despre ce este vorba, îi dai detalii și nu te crede. Apoi îi dai surse și chiar probe reale, dar cu aceeași măsură de încăpățânare refuză să te creadă. Am ajuns la concluzia că, un asemenea trist sentiment de neîncredere este natural și de așteptat. Natural? Da! Da, pentru că de-a lungul anilor românii au fost mințiți, mințiți și mințiți. Poporul a scăpat de urgia comunistă și a sperat într-un viitor mai bun. O societate dezvoltată, prosperă și senină. Dar nu.. a fost dezamăgit când a gustat din așa zisa democrație. Era însetat după libertate și foarte credul, ca atare a luat tot ce i-a fost întins. A votat Ion Iliescu crezând că va aduce o schimbare radicală, dar nu degeaba evenimentul din 20 mai 1990 a rămas cunoscut sub numele de “Duminca Orbului”. Eram încă orbi și nu știam prea multe.. Cu încredere și ochi umezi acceptam noile provocări, neștiind că nu tot ce zboară se mănâncă. Vă amintiți de FNI? Mda.. La început eram mici și vulnerabili, dar viața și încercările ei ne-au maturizat.Au trecut 30 de ani, de parca cifra în sine ar putea face minuni. Și dacă ar face, avem noi o vorbă.. 3 zile ar dura.Din perspectiva unui tânăr de 19 ani, pasionat de istorie și politică, pot spune că ar trebui să fugim de două feluri de politicieni, anume: cel care se consideră salvatorul patriei și cel care a uitat să o salveze când a avut oportunitatea. Manualele de istorie îmi dau dreptate, și o spun cu toată modestia. Iar dacă în loc de politicieni, vom vota oameni politici.. atunci lucrurile vor părea diferite. Sau așa ar trebui să fie. Nu pot fi toți la fel, e imposibil. Merită, dragilor! Curaj!