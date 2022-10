Politicienii isi pun numele pe toate gardurile

Lui Traian Basescu ii place de ani buni sa isi puna numele pe diverse chestii, inclusiv clopotele bisericilor. Nimeni nu a uitat pancartele cu "aici sunt banii dumneavoastra", puse tot de Basescu pe toate drumurile asfaltate, pe cand era ministrul Transporturilor. Actualul sef de stat nu este insa singurul politician caruia ii place sa-si vada numele peste tot.

Moda pancartelor cu nume este intens continuata de primarii marilor orase. Incepand cu Sorin Oprescu si Radu Mazare si terminand cu edilii de sector din Capitala.

Intreaga Constanta pare sa poarte semnatura lui Radu Mazare. "Primar Radu Stefan Mazare - Consiliul Local Constanta" este textul care se regaseste pe autobuze, pe placute din parcurile curatate si reabilitate, pe cele din spatiile de joaca, aminteste Cotidianul.

Si in Bucuresti e plin de inscriptii de genul "Primaria Municipiului Bucuresti - Reparatii Strada - Primar General - Prof. Dr. Sorin Oprescu".

Dar cel mai des in Capitala dai cu ochii de numele edililor de sector.

Andrei Chiliman e cel mai tare in domeniu. Un adevarat fototapet sta marturie a banilor investiti de primaria sectorului 1 in reabilitarea unei biserici: "Biserica Sf. Nicolae Dintr-o zi" (an 1702) Monument istoric - Restaurare finantata de Primaria Sectorului 1". Inscriptia are si citat din marele renovator: "Suntem datori fata de noi insine, fata de parintii si de copiii nostri sa avem grija de bisericile ridicate de inaintasi", Andrei Chiliman.

Ads

La sectorul 2, Neculai Ontanu, nu a scapat nici un spatiu fara sa puna un banner, placuta sau panou cu numele sau. "Primaria Sectorului 2, Obiectiv finantat de Consiliul Local al Sectorului 2, primar: Neculai Ontanu" sta scris la tot pasul.

Alt sector, alta formulare. In sectorul 4, primarul scrie si el peste tot: "Spatiu Verde - Primaria Sectorului 4 - Piedone". La fel in sectorul 6, Cristian Poteras si-a pus numele pe realiozarile sale.

Un panou cu doua picioare, de aproximativ 1,5 metri patrati, costa 60-70 de euro. Si cum in Bucuresti sunt cam 1.000 de panouri, asta inseamna 60-70.000 de euro, din banii contribuabililor, cheltuiti aiurea.

Ads