Ponta isi regreta demisia si compara tragedia din Colectiv cu decesele COVID: "Acum mor in fiecare zi, in spitale publice, mai multi oameni decat atunci"

"Mi-a adus un prieten aminte ca, in 27 Aprilie 2012, am fost desemnat ca Prim Ministru al Guvernului Romaniei.Am dat inapoi pensiile si salariile / am platit imprumutul lui Basescu la FMI si nu am mai luat alti bani / am redus TVA, CAS si am scazut impozitul pe dividende / am luat 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeana ....Din acest motiv mi-au fabricat dosare penale mie si familiei mele (din fericire respinse de judecatori) / si au strigat in Piata si la televizor ca eu sunt de vina pentru tragedia de la "Colectiv" ( acum mor in fiecare zi, in spitale publice, mai multi oameni decat atunci intr-un club privat)!Sunt intr-un moment in care ma intreb doar atat: " a meritat"? Familia mea spune tare "NU"!!! Dvs. ce credeti?" a scris Ponta pe Facebook Victor Ponta a fost premierul Romaniei din 7 mai 2012 pana la 4 noiembrie 2015, cand a demisionat ca urmare a protestelor care au avut loc in toata tara dupa tragedia de la clubul bucurestean "Colectiv". Ulterior, el a fost indepartat si din PSD, iar locul sau a fost luat de Liviu Dragnea . A fost momentul in care Ponta a decis sa parieze pe un nou partid , Pro Romania, al carui cofondator si presedinte este alaturi de Daniel Constantin