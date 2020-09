Prahova: Inca un primar si sase consilieri locali raman fara mandate dupa ce au plecat de la un partid politic la altul

Prefectura Prahova a anuntat, joi, ca prefectul judetului a semnat ordinul de incetare a mandatului pentru primarul comunei Paulesti, ales la scrutinul trecut, la care a candidat din partea PSD, cu peste 70% din voturi. Anuntul conform caruia edilul, in prezent candidat la Primarie din partea PNL, ramane fara mandat este facut la doua zile dupa ce prefectul Cristian Ionescu a fost aspru criticat de catre cei de la PSD si PPU-SL pe motiv ca semneaza ordine de incetare a mandatului doar in cazul primarilor care au plecat din PNL sau ALDE catre alte formatiuni, ignorand situatia unor primari care au plecat de la PSD catre PNL.Prefectul a constatat, de asemenea, incetarea mandatelor inainte de termen si in cazul a sase consilieri locali ai orasului Mizil.Saptamana aceasta Prefectura Prahova a anuntat ca prefectul a semnat ordine de incetare a mandatului pentru edilii din Baicoi, Mizil si Barcanesti care au plecat catre PSD sau PPU-SL.Decizia a fost criticata de catre PSD si PPU, care l-au acuzat pe prefect de partinire, aratand ca acesta nu constata incetarea mandatelor si pentru acei primari care s-au transferat la PNL inainte de alegerile locale din 27 septembrie.Potrivit presedintelui PSD Prahova, Bogdan Toader, inainte de alegerile locale au plecat de la PSD primarii din comunele Provita, Banesti, Paulesti si Ciorani. Totodata, alti primari au trecut de la PNL sau ALDE catre PSD sau PPU-SL.