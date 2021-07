Prefectul Alin Stoica, atac deschis la primarul Capitalei: „Nu sunt mulțumit de activitatea lui Nicușor Dan. Se putea face mult mai mult”

Alin Stoica, despre funcţionarea coaliţiei la nivelul Bucureştiului

Alin Stoica a fost întrebat vineri, la Digi 24, cum consideră că s-au descurcat colegii săi de la Primăria Capitalei şi a răspuns: ”Sunt un pic nemulţumit de rezultate de până acum, pentru că a trecut ceva vreme de când primarul Capitalei este în funcţie, de când avem Consiliul General, am fi putut să facem mult mai multe. Nu mai trec acum prin cauze şi de ce se întâmplă lucrul ăsta, răspunsul direct şi cinstit e da, sunt nemulţumit de cum arată lucrurile acum. (...) Ar trebui să se schimbe dinamica între partidele politice, ar trebui să se aşeze şi să conlucrăm, să avem o direcţie comună şi un plan comun pentru Bucureşti şi ar trebui să avem claritate mai mare pe ce anume vrea primarul general”.Întrebat dacă este mulţumit de activitatea lui Nicuşor Dan, Alin Stoica a răspuns: “Sincer, nu. Aveam şi aşteptări mai mari, şi din punct de vedere al modului în care se fac lucrurile, şi din punct de vedere al vitezei cu care să se întâmple lucrurile. Părerea mea este că lucrurile puteau să arate mult mai bine, dacă conlucrarea între cei trei factori USR -PLUS, PNL şi primarul general era mai bună şi relaţia mai deschisă”.El a precizat că a discutat cu Nicuşor Dan şi acesta este deschis să facă lucruri.“Discut destul de direct cu dumnealui şi îi spun ce e bine şi ce e nu. (...) Este deschis să facă lucruri. (...) Doreşte să mergem în aceeaşi direcţie, poate că avem metode diferite”, a afirmat Alin Stoica.Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat, vineri seară, că relaţia în cadrul coaliţiei la nivelul Bucureştiului nu este unitară, ci prezintă particularităţi pe sectoare, precizând că, după ce se termină alegerile în PNL, e nevoie de o discuţie pentru clarificarea acestor lucruri.“Este o relaţie care nu este continuă în Bucureşti, nu este unitară, să spunem, prezintă particularităţi pe sectoare. Aş spune că şi în Sectorul 2 relaţia este bună, cu excepţia derapajului de zilele trecute, dar da, cred că este nevoie de o discuţie serioasă la nivelul Capitalei imediat după ce se termină şi alegerile din PNL, care sunt acum zilele acestea. Noi deja am trecut de aceste alegeri şi avem o stabilitate politică ceva mai mare internă, sper ca imediat după ce se termină alegerile în PNL să avem o discuţie serioasă şi să clarificăm aceste lucruri”, a declarat Alin Stoica, vineri seara, la Digi 24, referindu-se la funcţionarea coaliţiei la nivelul Capitalei.El a menţionat că, dacă se doreşte o funcţionare corectă a administraţiei, trebuie ca partidele din coaliţie să acţioneze împreună.“Trebuie să acţionăm unitar. Dacă dorim să îndeplinim nişte scopuri pe care noi ni le-am propus şi anume funcţionarea corectă a administraţiei, servicii publice de calitate pentru cetăţeni, atunci trebuie să acţionăm împreună, nu avem niciun fel de şansă să acţionăm separat. Primarul Sectorului 1 nu poate să acţioneze fără sprijinul Consiliului”, a mai transmis prefectul Capitalei.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , a acuzat, vineri, PNL şi PSD că au boicotat şedinţa Consiliului Local care avea pe ordinea de zi un proiect de hotărâre prin care să fie mandatată Primăria în promovarea unei acţiuni de reziliere a contractului cu Romprest.”Facturile sunt plătite la zi şi Compania Romprest continuă să ia ostatici cetăţenii de bună credinţă care plătesc din buzunarul lor cel mai scump serviciu de salubrizare din România. PNL şi PSD s-au înfrăţit din nou şi nu vor rezilierea contractului în Justiţie”, a transmis edilul.În replică, filiala PNL Sector 1 a adresat o scrisoare deschisă în care le-a spus cetăţenilor că Armand le sacrifică în mod cinic binele, sănătatea şi calitatea vieţii.”Executarea contractului de salubritate ţine doar de primar, iar primarul nu are nevoie de împuternicirea Consiliului Local pentru a cere instanţei rezilierea contractului”, mai arată organizaţia liberală.Pefectura Bucureşti şi-a dat acordul pentru declararea stării de alertă în Sectorul 1 din cauza situaţiei generate de deşeuri, starea de alertă fiind declarată pentru 30 de zile.