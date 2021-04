Prefectul Capitalei doreste solutii pentru aglomeratia din magazine. Ce reguli trebuie respectate in perspectiva Sarbatorilor Pascale

Magazinele mari si medii trebuie sa asigure fiecarui client cota de cel putin 7 metri patrati, iar magazinele mici doi metri. Magazinele vor afisa la intrare numarul maxim de clienti admisi simultan, precizeaza prefectul. "In functie de tipul de magazin si de situatia fiecarui operator, masurile vor putea diferi, de la contor automat la intrare, contor manual, la numar de cosuri", a spus Alin Stoica, potrivit Mediafax.Masurile nu sunt unice si obligatorii pentru toti operatorii. Totusi, fiecare va trebui sa adopte o masura care sa duca la respectare numarului maxim de clienti, potrivit prefectului.Pana joi la pranz, propuneri suplimentare trebuie sa ajunga la Prefectura Bucuresti: "Mai asteptam pana la pranz maine feedback din partea lor si alte propuneri daca mai exista, urmand sa luam o decizie maine, in jurul pranzului. Ce am discutat pana acum si a ramas agreat - o masura de informare in primul rand si anume clientii sa fie informati care este capacitatea fiecarui magazin, indiferent ca este mare sau mic. Am tras concluzia ca anumite magazine fac lucrul acesta, alte magazine nu. Cei mici, de regula, nu au reusit sa faca lucrul acesta, dar urmeaza sa se intample si anume fiecare magazin sa anunte care este capacitatea maxima", a spus Alin Stoica.O posibilitate ar fi ca numarul de cosuri sa fie limitat, astfel incat numarul oamenilor care intra sa fie tinut sub control.Exista deja un regulament care prevede cate cosuri trebuie sa existe in magazin in functie de suprafata.