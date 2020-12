PROIECT Prefectii ar putea fi transformati in demnitari

"Aceasta chestiune prevazuta in programul de guvernare va fi promovata din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltarii pentru ca este necesara, pentru ca acele tertipuri care au avut loc de-a lungul timpului, prin care oameni care au venit din sfera politica au ajuns in diverse functii publice vor trebui eliminate si va trebui sa clarificam acest lucru", a declarat Cseke Attila."Drept urmare, noi propunem guvernului ca statulul prefectului si subprefectului sa fie modificat si, fata de situatia actuala in care ei sunt inalti functionari publici, dar stim de fapt de unde vin, sa devina cu functie de demnitate publica", a completat acesta."De asemenea, avem corespondenta cu Comisia Europeana, care in perioada 2017-2019, in rapsunsurile pe care le-a oferit, a spus acelasi lucru: delimitati nivelul politic de acel al functiei publice si inclusiv legat de statutul prefectului", a completat Cseke.Dupa ce proiectul va obtine toate avizele din partea ministerelor si autoritatilor implicate acesta va fi prezentat, spre aprobare, Guvernului.