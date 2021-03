Prefectul Capitalei a cerut Directiei de Sanatate Publica o analiza a situatiei epidemiologice. Pe baza acesteia se vor lua masuri noi

Declaratiile au fost facute, pentru Digi FM, la finalul unei sedinte desfasurate la Prefectura Capitalei, cu participarea reprezentantilor DSP si INSP.Prefectul a declarat ca in cadrul intalnirii nu au fost formulate propuneri concrete, dar ca s-a discutat despre o serie de date privind pandemia, precum rata de infectare, de mortalitate, traficul intre Bucuresti si localitatile sau judetele limitrofe, gradul de conformare in transportul comun sau in restaurante."Am discutat atat cu specialistii de pe zona de sanatate publica - epidemiologi si medici de la DSP si INSP - cat si cu Politia Capitalei, Jandarmeria pe tot ce inseamna masuri de prevenire a raspandirii virusului. Voi comunica, evident, si cu prefectul de Ilfov, cu prim-ministrul, cu ministrul de Interne, iar maine astept o analiza pe toate elementele - pentru ca nu e vorba doar de rata de incidenta.Medicii se uita la presiunea care este asupra spitalelor, la numarul de medici, de vaccinari, incidenta infectarilor in general pe populatie si maine vor veni cu o analiza, cu date concrete si pe baza analizei respective sper eu sa putem sa luam cele mai bune masuri. (...) O analiza pe toate elementele pe care le presupune legea am cerut-o de la DSP pentru maine", a precizat prefectul.Potrivit acestuia, carantinarea este una dintre masurile posibile , avand in vedere ca aceasta este prevazuta de lege . El a mentionat insa ca depasirea incidentei de 6 cazuri la mia de locuitori nu inseamna ca Bucurestiul va intra in mod automat in carantina."Sunt mai multe masuri - asta am discutat si cu colegii specialisti. Trebuie sa asteptam ca specialistii sa se pronunte, in functie de situatie si in functie de analiza pe care o vor face. (...) Nu inseamna ca intra automat, legea nu prevede un astfel de mecanism.Legea spune ca orice fel de masura trebuie luata odata la propunerea specialistilor - DSP sau INSP, depinde de gradul de acoperire al masurii (...) - dupa care intervine o sedinta de comitet de situatii de urgenta, care este un organ colegial, se discuta acolo si se ia o decizie. Daca masura este mai severa , gen carantina, atunci intervine DSU si da un ordin prin care se confirma. Daca masura priveste doua judete, atunci trebuie sa ajungem si in CNSU", a explicat el.