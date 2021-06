Prefectul Capitalei hotaraste pe 8 iunie daca instituie starea de alerta in Sectorul 1, ca urmare a crizei gunoiului

El a explicat ca nu a luat inca o decizie pe tema acestei solicitari, pentru ca nu detine inca toate datele."Am primit partial de la Agentia de Mediu un raspuns ca dumnealor au monitorizat eventuale depasiri ale indicatorilor, concentratii de gaze sau PM10, PM 2, nu au descoperit depasiri ale acestora. DSP a luat masuri impotriva prestatorului, a amendat prestatorul cu 4.000 de lei si a dispus ca acesta sa-si reia activitatea pentru spitale in 12 ore, ceea ce s-a intamplat si catre populatie in 48 de ore si la fel lucrul acesta am vazut ca se intampla. Avem si asteptam pentru maine Garda de Mediu sa ne raspunda care sunt lucrurile pe care dumnealor le-au identificat (...) Garda de Mediu urmeaza sa prezinte raportul maine, sunt in control la Romprest si la Primaria Sectorului 1 si acestia vor avea niste concluzii in urma controlului", a mentionat Alin Stoica, intr-o declaratie pentru presa.