Prefectul de Bihor, surprins intr-o ipostaza controversata. "Mi-am facut doar datoria"

Inregistrare video facuta de angajatii Apelor Romane Crisuri si difuzata miercuri de Digi24 il arata pe Tiplea stand in funicular, alaturi de doi angajati ai ABA, in timp ce mijlocul de transport este mutat peste rau, noteaza Bihoreanul . Prezenta prefectului de Bihor , care nu participa propriu-zis la masurarea cotelor, dar si tinuta sa eleganta in mijlocul apelor si a noroaielor a starnit critici si au amintit de imaginile cu fostul premier Victor Ponta si fostul ministru al Dezvoltarii, Liviu Dragnea , plimbati intr-o barca de pompieri intr-o localitate inundata."Azi, impreuna cu ABA si ISU, am facut inspectia intregului bazin afectat. Acel dispozitiv este un funicular care se foloseste de ABA Crisuri pentru masuratorile zilnice ale cotelor raurilor", a explicat Tiplea, miercuri dupa-masa, in direct la Digi24. El a mai afirmat ca debitul Crisului Negru, care in mod normal are 70 m/secunda, miercuri a crescut la 361 m/s. "Mult mai mult fata de normal. E depasit nivelul istoric din anul 2000 cu 60 cm", a spus el.In ce priveste comparatia cu Ponta si Dragnea, Tiplea a spus ca intre cele doua situatii nu se poate face o comparatie, mai noteaza sursa citata, care precizeaza ca prefctul nu a fost insa prea convingator."Nu am urmarit imaginile cu domnul Ponta. Ocupand aceasta functie, eu consider ca fac politici publice in primul rand. Am mers sa vad tehnic cum stau lucrurile, colegii mei chiar faceau acele masuratori, este o intamplare. Nu ma plimbam, am participat la o masuratoare pe care colegii mei de la ABA Crisuri o faceau in acel moment, o data la fiecare ora ei asta fac, masoara cotele", a declarat prefectul de Bihor.El a tinut sa sublinieze si ca iesirea nu a constituit o actiune menita sa-i imbunatateasca imaginea. "Mi-am facut datoria, este in fisa postului meu sa merg in teren", a mai spus el.