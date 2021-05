Prefectul de Brasov, Mihai Catalin Vasii, participa ca voluntar la campania "Liber la vaccinare, liber la viata" - VIDEO

Prefectul de Brasov, Mihai Catalin Vasii, participa la campania "Liber la vaccinare, liber la viata", initiata la nivelul judetului de catre autoritatile locale."E o placere deosebita sa pot sa ajut astazi in calitate de voluntar in aceasta campanie de vaccinare. (..) E inca un pas pentru a ajunge la normalitate si sper ca incet-incet aceste campanii pe care le facem si care vor urma in continuare sa dea rezultatele scontate" a declarat prefectul.Campania "Liber la vaccinare, liber la viata!" a fost lansata la finalul lunii aprilie si include zece evenimente in care cetatenii se pot vaccina fara programare, printre acestea numatandu-se evenimente precum,, Liber la cultura!",,, Liber la concerte!" sau,, Liber in biserici!". Evenimentul de duminica, 16 mai, se numeste "Liber la restaurante" si ii vizeaza in special pe angajatii din domeniul HoReCa si pe cei care isi doresc sa aiba din nou acces in interiorul restaurantelor si cafenelelor.Pe 23 mai este programat evenimentul "Liber in tribune" programat la Patinoarul Olimpic, fiind vizati sportivii si suporterii care vor sa se intoarca in tribune, pe 30 mai va avea loc evenimentul "Liber la piscine" dedicat tuturor celor care iubesc natatia, campanie care se va desfasura la Bazinul Olimpic.La 1 iunie va avea loc evenimentul "Liber la joaca" dedicat brasovenilor care vor sa isi vada copiii la locurile de joaca sa interactioneze cu alti parinti, fara frica de a se imbolnavi. Acesta se va desfasura la locul de joaca cu specific aeronautic, din centrul civic.Urmeaza evenimente precum "Liber la cinema", pe 6 iunie, in cadrul caruia se intentioneaza organizarea unei campanii de vaccinare in sistem drive-thru, "Liber la concerte"- pe 13 iunie cand vaccinarea se va desfasura intr-o sala de concerte si "Liber in biserici", pe 21 iunie, un eveniment dedicat atat enoriasilor, cat si personalului ecumenic. Evenimentul este propus a se desfasura in curtea sau in cladirea unei biserici.Vaccinul alocat pentru aceasta campanie este Pfizer.