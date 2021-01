Prefectul judetului Buzau, Leonard Dimian, a demisionat din functie. "Este o experienta pe care o voi purta in suflet ca pe un dar! "

Angajatii din Prefectura au aflat luni dimineata ca reprezentantul Guvernului in teritoriu a renuntat la functia in care a fost investit la finele lui 2019, iar atributiile sale vor fi exercitate de cei doi subprefecti sustinuti de PNL Vasile Alecu si Adina Moiseanu."Astazi am decis sa imi anunt oficial demisia din functia de prefect al judetului Buzau. Este o demisie de onoare! Am inteles sa fac acest lucru dupa ce Guvernul care m-a sustinut si care a sustinut toate proiectele judetului pe perioada in care eu am fost la conducerea Prefecturii a fost schimbat. Este o experienta pe care o voi purta in suflet ca pe un dar! Plec cu sentimentul datoriei implinite! A fost o onoare pentru mine sa imi servesc tara si pe buzoienii mei dragi!", a scris pe Facebook Leonard Dimian.Leonard Dimian a spus ca paseste in 2021 optimist cu speranta ca vom invinge pandemia si ne vom relua obiceiurile de dinaintea acesteia."Am inceput un nou an, un nou capitol al vietii noastre. Am incheiat 2020, un an dificil pentru noi toti, in care am descoperit ceea ce conteaza cu adevarat: sanatatea si oamenii dragi, care ne sprijina ori de cate ori avem nevoie. Anul ce tocmai s-a incheiat a fost o lectie, ne-am trezit la realitate si ne-am dat seama cat de fericiti eram inainte de debutul pandemiei, cata bucurie ne aduceau intalnirile cu prietenii, vizitele la parinti sau voiosia nepotilor veniti la bunici. Eu am pasit in 2021 mai optimist, cu speranta ca vom invinge pandemia de Coronavirus si ne vom putea relua obiceiurile care ne faceau fericiti", a scris pe Facebook Leonard Dimian.Dimian, care a fost contestat in numeroase randuri el fiind propus de PMP pentru functia de prefect, a mai spus ca cea mai mare provocare a mandatului sau care a durat putin mai mult de un an a fost pandemia de coronavirus."Pandemia de COVID-19 a fost provocarea mandatului meu de prefect al judetului Buzau. La cateva luni dupa ce am fost investit prefect, in luna martie 2020, judetul nostru inregistra primele cazuri pozitive de SARS CoV-2. De atunci, cea mai multa energie si implicare au fost canalizate catre masurile menite sa protejeze populatia judetului de acest temut virus. Consider ca prin eforturile depuse si prin masuri uneori mai dure, am reusit sa tinem in frau raspandirea bolii si, iata, ca noul an gaseste judetul nostru intr-un scenariu verde, daca ne raportam la numarul de imbolnaviri/1000 locuitori" a mai scris Dimian.Prefectul judetului Buzau Leonard Dimian nu s-a mai prezentat de luni la serviciu, el alegand sa isi ia o saptamana de concendiu.Citeste si: