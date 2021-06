Coalitia de guvernare pregateste prelungirea mandatelor conducerii ICR cu trei luni dupa ce nu s-a decis pe impartirea functiilor

Anterior, Guvernul a emis o ordonanta de urgenta prin care a prelungit mandatele conducerii ICR cu trei luni. Concret, acestea trebuiau sa expire pe 25 aprilie, dar au fost apoi prelungite pana in luna iulie. Intrucat PNL USR -PLUS si UDMR nu au putut sa ajunga la o intelegere in privinta noii conduceri, coalitia a modificat luni, 7 iunie, la Comisia de cultura din Camera Deputatilor, ordonanta de urgenta astfel incant mandatele conducerii ICR sa fie prelungite cu sase luni, de la trei."Noua forma a proiectului de lege privind aprobarea OUG prevede o prelungire de sase luni. Asa avem timp sa pregatim si legea noua", a declarat Iulian Bulai, presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, citat de Adevarul. Miercuri, proiectul de lege pentru aprobarea OUG urmeaza sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor, dupa care proiectul va ajunge la Senat , for decizional.Actualul presedintele interimar al ICR este Mirel Talos, fost parlamentar ALDE , instalat in functie in iunie 2019, dupa ce fosta sefa a institutiei Liliana Turoiu ( PSD ) a avansat la ICR Bruxelles.