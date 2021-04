Florin Citu, dupa sedinta de 4 ore cu partenerii de guvernare. "Am anuntat coalitia despre demiterea lui Voiculescu, data viitoare voi fi mai clar"

STIREA INITIALA:

Premierul Florin Citu a declarat luni seara ca a anuntase coalitia la precedenta sedinta ca intentioneaza sa-l demita pe Vlad Voiculescu pentru intreaga lui activitate la minister si s-a lovit de refuzul partenerilor de guvernare. A decis totusi sa-l destituie pe ministru."In sedinta Coalitiei, atat eu cat si Ludovic Orban i-am reprosat lui Vlad Voiculescu intreaga activitate la minister. Nu a fost ceva ce a umplut paharul. Stiam de decizia USR PLUS de a-l sustine pe Voiculescu. Am raspuns ca inteleg dar eu sunt responsabil pentru cum merge guvernarea si voi face uz de atributul meu", a declarat Citu precizand ca "data viitoare voi fi mai clar".Referitor la viitorul ministru al Sanatatii, premierul il asigura "de tot sprijinul ca si pe precedentul ministru".In ceea ce priveste varianta vehiculata in spatiul public conform careia USR ii cere lui Citu sa semneze un act prin care se va obliga sa nu mai demita ministri fara acordul Coalitiei, premierul a replicat:"Sigur, putem discuta dar imi pastrez atributul constitutional. Nu poti negocia Constitutia".Premierul Florin Citu face in seara zilei de luni, 19 aprilie, primele declaratii dupa sedinta tensionata a Coalitiei, prima dupa demiterea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu."Este o coalitie, discutam. Toata partidele si-au pus cererile pe masa. Partidele si-au spus opinia. Romania trebuie sa fie guvernata. Cea mai buna optiune pentru Romania este aceasta Guvernare. Astept propunerea pentru Ministerul Sanatatii, portofoliul USR. Sper ca nominalizarea sa vina cat mai repede, Ministerul Sanatatii este in varful luptei cu pandemia", a declarat Citu precizand ca marti, 20 aprilie, la ora 16.00, va avea loc o alta sedinta a Coalitiei.Referitor la acuzatiile lui Vlad Voiculescu la raportarea incorecta a deceselor de covid, premierul Citu a replicat ca s-a constituit un grup de experti care va analiza problema."Am constituit un grup de lucru din membri INSP si STS care se va apleca asupra problemei, va verifica daca exista discrepante intre cele doua platforme. Vom prezenta publicului situatia reala", a precizat Citu.Citu a iesit din sedinta Coalitiei si a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor. A facut declaratii din calitatea de invitat la Digi24.