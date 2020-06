Premierul anunta ca Romania poate deconta 650 de milioane de euro de la UE, pe fondul pandemiei de coronavirus

Ziare.

Ludovic Orban a declarat, marti, ca au fost depuse 20 de cereri pentru decontarea cheltuielilor la Uniunea Europeana."Prin cresterea flexibilitatii fondurilor, ni s-a acordat posibilitatea de a deconta cheltuieli pentru Covid in valoare de 350 de milioane de euro. Sunt depuse peste 20 de cereri de finantare care au fost depuse fie de Ministerul Sanatatii, fie de autoritati locale, de spitale, ele sunt in curs de procesare si vor fi decontate cand se va stabili ca ele sunt legale", a afirmat Orban.El a mentionat ca cele mai multe decontari vor fi realizate pe cereri de finantare depuse de catre Ministerul Sanatatii."Vom procesa la Ministerul Fondurilor Europene cat mai repede cererile astfel incat sa putem sa decontam cheltuielile care au fost efectuate. Sigur ca cele mai mari decontari vor fi pe cererea de finantare depusa de Ministerul Sanatatii pentru ca Ministerul Sanatatii a decontat foarte multe lucruri pentru autoritatile locale, cheltuielile de cazare pentru persoanele carantinate sau pentru cadrele medicale, cheltuielile facute de autoritatile locale pentru persoanele vulnerabile care au fost in izolare la domiliciu si o serie de alte cheltuieli care sunt deja decontate de directiile de sanatate publica si care fac obiectul solicitarilor", a explicat premierul.Orban a mai spus ca Romania poate deconta de la Uniunea Europeana 300 de milioane de euro pentru masuri economice precum somajul tehnic si indemnizatia de sprijin."Avem tot de la Uniunea Europeana aprobarea de a utiliza 300 de milioane de euro pentru a deconta masurile active pe care le-am luat in perioada starii de urgenta si starii de alerta, este vorba de somajul tehnic si de indemnizatia de sprijin pe care le-au acordat catre PFA-uri, catre profesionisti in sensul Codului Civil, care de asemenea pot fi decontate. Noi am aplicat la instrumentul SURE care este votat la nivel european prin care putem deconta, de asemenea, cheltuieli pentru masuri active de tipul somaj tehnic, Kurzarbeit. In Sure vom putea deconta cheltuieli si pentru protectia sanatatii care sunt efectuate de companii", a mai afirmat Ludovic Orban.