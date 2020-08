Premierul despre recordul noilor infectari raportate joi: "Este un numar un pic cam mare. M-a surprins"

Premierul a adaugat ca saptamana trecuta numarul de cazuri a scazut la nivel de saptamana cu aproximativ 650, iar acum doua saptamani a fost inregistrata o crestere de doar 160 de cazuri.Seful Executivului a precizat ca asta inseamna ca "am atins pe medie saptamanala un plafon cu o usoara tendinta de descrestere, care este vizibila in statistici"."In ceea ce priveste numarul de infectari, nu iau decizii si nu facem evaluari dupa datele dintr-o zi. Noi analizam pe perioade. Pot sa va spun ca saptamana trecuta numarul de cazuri a scazut la nivel de saptamana cu 650 de cazuri aproximativ. Acum doua saptamani numarul de cazuri, fata de acum trei saptamani, nu a avut o crestere decat cu 160 de cazuri, ceea ce inseamna ca practic am atins pe medie saptamanala un plafon cu o usoara tendinta de descrestere, care este vizibila in statistici. Sigur asta nu ne determina sa reducem vigilenta, asta nu ne determina sa fim la fel de exigenti in asigurarea respectarii regulilor de protejate a sanatatii de catre toti actorii institutionali si de catre toate persoanele. Astazi, intr-adevar, este un numar un pic mai mare, m-a surprins, dar trebuie sa asteptam sa vedem pe medie, pentru ca astea depind si de modul in care sunt luate in analiza in centrele de diagnosticare probele recoltate si nu e bine sa faci judecati de valoare pe medii saptamanale privitor la evolutie", a afirmat Ludovic Orban, joi, la evenimentul de semnare a contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului de reabilitare si modernizare a drumului Valea Doftanei - Bradet.Premierul a reiterat ca deciziile privind reluarea activitatii in restaurante va fi facuta cu reguli care sa asigure protejarea sanatatii oamenilor."Vom incerca orice reluare de activitate sa se desfasoare in conditii strict reglementate, care sa asigure protejarea sanatatii cetatenilor si care va stabili reguli care vor fi respectate atat de organizatorii de spectacole, cat si de proprietarii de spatii de servire inchise, astfel incat sa reducem riscul de raspandire. Cu siguranta vom tine cont de raspandirea virusului la nivel judetean in deciziile pe care le vom lua privitoare la reluarea activitatii", a conchis Orban.Alte 1.504 de cazuri noi de COVID-19 au fost anuntate joi de Grupul de Comunicare Strategica - cel mai mare numar zilnic de la declansarea pandemiei - bilantul imbolnavirilor fiind de 83.150. De asemenea, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 38 de decese, totalul fiind 3.459. Un numar de 492 de pacienti sunt la ATI.