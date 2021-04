UPDATE Citu, despre declaratiile lui Vlad Voiculescu privind neconcordanta cifrelor de raportare: "Vom face un grup de lucru la Ministerul Sanatatii si vom verifica" VIDEO

Avem vesti bune, au fost operationalizate inca 12 paturi.La nivel national acum sunt 20 de paturi libere. Situatia de la ATI ramane tensionata. Cifrele arata ca rata de pozitivare a scazut si scade in fiecare zi.Rata de pozitivare a scazut si scade in fiecare zi. Este un lucru bun si speram sa continue in acelasi ritm.Cei de la DSP vor merge dimineata in fiecare judet, astfel ca la ora 10.00, in fiecare zi, sa avem numarul real de paturi reale sa stim pe ce lucram.Premierul Florin Citu afirma ca in Bucuresti s-a ajuns la o rata de vaccinare de 20 la suta, iar in Ilfov de aproape 18 la suta.O alta veste buna, zic eu, desi nu este la fel de buna ca la Cluj, Bucurestiul a ajuns la o rata de vaccinare de 20 la suta, Ilfov aproape 18 la suta, deci lucrurile merg bine si putem, avem sansa sa ajungem la 50% la sfarsitul lunii mai, asa cum spuneam. Trebuie sa ne vaccinam.Am aflat acum ca mai sunt, eu credeam ca la Bucuresti o sa fie primul centru de vaccinare drive thru, inteleg ca este o competitie, ca in tara mai sunt cateva orase, municipii care se pregatesc pentru acest lucru. Asta inseamna ca lumea intelege importanta vaccinarii.Astept desemnarea ministrului Sanatatii de la USR PLUS. Pana atunci voi asigura interimatul si ma voi asigura ca lucrurile merg foarte bine.Pot sa ii asigur pe membrii cabinetului ca voi face o evaluare corecta, nu pe baza a ceea ce ei spun.Voi face de fiecare data o evaluare corecta a membrilor cabinetului.Am avut o discutie cu domnul Bode si i-am cerut o ancheta foarte rapidaDaca va cere controale dupa declaratiile lui Voiculescu, referitoare la neconcordantele cifrelor de raportareI-am cerut ieri, secreatarului de stat Baciu sa imi spuna daca exista la nivelul Ministerului Sanatatii un grup de lucru care se ocupa de asa ceva.Azi am informatia ca acest grup de lucru nu exista.Vom face un grup de lucru si vom verificaCoalitia merge mai departe, coalitia este acolo sa guverneze.Daca este de acord cu declaratia lui Ludovic Orban conform careia un ministru care critica premierul trebuie sa isi scrie demisia:Este o declaratie foarte buna a domnului presedinte