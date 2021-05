Premierul Florin Citu si-a anuntat candidatura la sefia PNL: "Ma voi asigura ca PNL va fi cel putin opt ani la guvernare"

Florin Citu: "Voi castiga"

Calendarul propus de PNL

Printre acestea se numara filialele din Cluj, Maramures, Sibiu, Dolj, Gorj, Bistrita."In octombrie 2016 am hotarat sa intru in politica. Liberal fiind, singura varianta a fost PNL . Sunt un liberal convins, am trait toata viata dupa principiile liberale, le-am aplicat, le-am respectat. Doar liberalismul salveaza Romania", a spus Citu."PNL are nevoie de un suflu nou, sa duca mai departe traditiile si principiile liberale", a completat Citu."Ma voi asigura ca PNL va fi cel putin opt ani la guvernare. Ce inseamna o Romanie liberala: proprietatea privata e sfanta iar antreprenorul e esential. Va spun ca voi castiga, nu exista alta varianta si va invit si pe voi sa fim impreuna. Impreuna facem Romania liberala", a mai spus premierul.Citu a mai spus ca va castiga si ca nu exista o alta varianta, si ca mandatul pe care l-a avut la Finante demonstreaza mai mult decat putea spune. Alaturi de acesta au fost, la prezentarea candidaturii, ministrul Muncii, Raluca Turcan , ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca , si primarul din Cluj Napoca, fostul premier Premierul a punctat ca a vorbit deja cu Ludovic Orban despre faptul ca intentioneaza sa candideze la sefia PNL.La ora 11, Consiliul National PNL se intruneste, Congresul partidului urmand a avea loc in toamna.Biroul Executiv a decis, marti, sa propuna pentru congres data de 25 septembrie si participarea a 5.000 de delegati. "Congresul nu inseamna doar alegerea conducerii nationale, inseamna alegerea conducerilor la toate nivelurile din partid ", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban In perioada 1 iunie -15 iulie vor avea loc Adunarile Generale ale organizatiilor locale , care vor alege conducerile PNL la nivel local.In perioada 1 iulie-10 august vor avea loc conferintele judetene de alegeri, la care se vor alege conducerile judetene ale Partidului National Liberal.Intre data de 10 august, termenul prevazut pentru finalizarea alegerilor la nivel judetean si data de 25 septembrie este prevazuta o perioada, conform Statutului PNL, de 45 de zile, pentru campania pentru congres."In cursul zilei de astazi voi convoca Consiliul National, ca presedinte al Partidului National Liberal, pentru a finaliza procedura de declansare a alegerilor in partid. Vom organiza congresul in functie de situatia epidemiologica. La toate adunarile publice care se vor organiza, vom cere participantilor sa fie vaccinati sau sa aiba testul la zi. Daca nu ne va permite reglementarea aferenta starii de alerta sa organizam congresul in interior, il vom organiza in aer liber. Consiliul National va fi organizat, cel mai probabil, in aer liber", a declarat marti Ludovic Orban.