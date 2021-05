Ce spune Florin Citu despre alegerile din PNL: "Competitia este transata"

"Si PNL are nevoie si Romania are nevoie (de un suflu nou - n.r.). Romania se schimba, toata clasa politica ati vazut ca trece prin transformari in ultima perioada. Este randul si PNL sa faca acest pas spre o conducere noua, sa mergem spre o viziune noua, europeana, avem nevoie de reforma . PNL este cel mai longeviv partid din Romania, iar liberalismul a fost ceea ce a salvat Romania anul trecut din criza.Romania a iesit cu fruntea sus din pandemie tocmai pentru a aplicat principii liberale. Dar eu cred ca e nevoie sa fortam putin lucrurile, sa forjam, sa avem aceasta reforma sau liberalismul trebuie, asa cum il vad si eu, trebuie aplicat ca sa ne asiguram aceasta perioada de opt ani de zile de guvernare", a declarat, luni seara, Florin Citu, la Digi 24.Florin Citu a aratat ca PNL se afla acum la guvernare si "conduce aceasta coalitie de guvernare", insa "poate mai mult"."PNL are resurse, are resurse umane in primul rand, oameni care doresc reforma, care nu vor sa mai faca compromisuri, oameni care sa fie mandri in fiecare moment ca sunt membri ai PNL, sa nu existe niciun moment in care sa nu fie mandri de faptul ca sunt in PNL. Au existat si momente mai dificile, de aceea va spun ca eu nu voi face compromisuri niciodata si deja ma stiti foarte bine. In patru ani de zile ca senator, ministru al Finantelor, am fost cel mai atacat om de PSD , niciodata nu am cedat un centimetru in fata PSD. Asta este directia in care vom merge: liberalism", a adaugat Florin Citu.Primul ministru a sustinut ca cel mai important lucru este ca PNL sa poata implementa reformele pe care si le-a propus, iar pentru asta are nevoie de opt ani la guvernare."Eu pot sa fac acest lucru, sa aranjez, sa facem situatia, sa pregatim terenul pentru urmatorii opt ani de zile, dar avem nevoie de un partid puternic, un partid care sa sustina principiile liberale (...) si fara sa mai facem compromisuri sau sa facem compromisuri in viitor. In fiecare functie unde numim oameni sa fie oameni de valoare, oameni care sa ne faca mandri ca suntem liberali.Din punctul meu de vedere aceasta competitie este deja transata, cred ca nu mai trebuie sa mai demonstrez. Am demonstrat ca ministru al Finantelor Publice, aceasta guvernare este o guvernare de succes, nu o spun doar eu, o spun toate cifrele, o spun si estimarile FMI, Comisiei Europene s.a.m.d.In acest moment, ce am avut de demonstrat a demonstrat. Ceea ce trebuie noi sa demonstram ca liberali, ca Partid National Liberal, este ca se poate cu o Romanie liberala, de care sa se bucure toti romanii, se poate sa ardem acele etape. 30 de ani de zile am fost tara cu cel mai mic PIB pe cap din Uniunea Europeana. Se poate sa ardem aceste etape, sa ne apropiem si noi de mijlocul UE. Liberalismul este singura solutie pentru a reduce saracia", a mai afirmat Citu.Citu a sustinut ca oamenii pe care ii are alaturi sunt "oameni care au demonstrat ca ceea ce au facut in localitatile pe care le administreaza se poate face dupa principii liberale" si a spus ca ce au facut primarii care il sustin vrea sa faca cu Romania.Premierul nu ii reproseaza nimic lui Ludovic Orban , insa considera ca "lucrurile au mers bine, dar intotdeauna se poate mai bine".Citu a declarat, raspunzand unei intrebari, ca relatia sa cu Orban "este una buna, nu exista nicio fisura intre noi doi", iar relatia sa cu presedintele Klaus Iohannis o catalogheaza drept o "relatie buna, institutionala".Acesta a tinut sa precizeze ca a avut alaturi, la anuntul candidaturii sale, reprezentanti ai unor filiale care isi anuntasera sustinerea fata de Ludovic Orban in conditiile in care la acel moment nu exista un contracandidat.Premierul a afirmat, de asemenea, ca functiile publice detinute de el sau de Ludovic Orban "nu au nicio legatura" cu competitia interna din partid.Intrebat de ce ar fi mai buna guvernarea daca el ar castiga presedintia partidului, Citu a spus ca "lucrurile vor fi transate mai simplu" si in coalitia de guvernare, iar comunicarea se va imbunatati.Citu a adaugat ca primul sau obiectiv este "cel putin opt ani la guvernare".