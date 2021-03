Premierul Florin Citu: "Campania de vaccinare trebuie sa continue. M-as fi vaccinat cu oricare dintre vaccinurile disponibile"

Vaccinurile din lot, inlocuite cu alte doze

"Avem o tara care isi vaccineaza toata populatia , respectiv Anglia. Trebuie sa avem incredere in expertii care au autorizat acest tip de vaccin. Daca as fi putut, m-as fi vaccinat cu oricare tip de vaccin, am incredere in expertii Agentiei Europene a Medicamentului si am incredere in experti", a declarat premierul Florin Citu "In Romania exista o campanie impotriva acestor decizii pe care le ia Guvernul pentru a opri pandemia, impotriva mastii, impotriva vaccinarii. Decizia luata in Romania nu a fost luata de mine, a fost luata de specialisti si astept si eu fundamentarea stiintifica a deciziei care a fost luata aseara. Sunt suparat pe campania negativa impotriva vaccinarii, daca nu suntem atenti increderea se pierde si se castiga foarte greu", a completat Citu.Vaccinarea cu AstraZeneca va continua in Romania, dar autoritatile au decis, joi seara, ca masura de extrema precautie, scoaterea din centrele de vaccinare, acolo unde au fost distribuite, a acelor doze ramase din lotul ABV2856, pentru care s-au semnalat probleme in Italia, si inlocuirea lor cu alte doze, din alte loturi primite de Romania de la AstraZeneca, potrivit unui comunicat al CNCAV.Este vorba de 4.257 de doze care se regasesc in centrele de vaccinare din judetele Bacau, Bihor, Botosani, Dolj, Gorj, Iasi, Neamt, Suceava, Timis, Valcea, Vaslui si 60 de doze la Centrul Regional de Depozitare Craiova. Aceste doze vor fi retrase si "puse in carantina", adica pastrate in conditiile de frig pe care le recomanda producatorul.Procesul de vaccinare va continua, astfel ca persoanele care au facut deja prima doza cu vaccin AstraZeneca , indiferent din ce lot ar proveni, au rapelul asigurat.