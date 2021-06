Stelian Ion, dupa publicarea raportului MCV: Prezinta o imagine fidela asupra a ceea ce s-a intamplat in ultima perioada. SIIJ trebuie desfiintata cat mai repede VIDEO

Ministrul a subliniat ca "raportul MCV prezinta o imagine fidela si obiectiva asupra a ceea ce s-a intamplat in ultima perioada".Acesta a remarcat nota pozitiva a documentului si faptl ca "se remarca progresele"."Nota raportului este una pozitiva. Se remarca progresele din 2020 si 2021 si suntem incurajati sa mergem pe acesta linie in continuare", a mai declarat Stelian Ion.Acesta a anuntat ca Romania are ca obiectiv ridicarea MCV."Avem ca obiectiv, noi Romania, sa ridicam cat mai curand MCV", a afirmat ministrul.Despre desfiintarea SIIJ, Ministrul a afirmat: "Este de remarcat ca in cadrul raportului Comisia apreciaza proiectul de lege propus de Guvern. Nu se refera in acest raport la necesitatea impunerii unor garantii suplimentare dupa desfiintarea SIIJ", a mai declarat Stelian Ion, adaugand ca "nu putem astepta de la Curtea de Justitie a UE sa ne rezolve problemele interne"."Ne-a lasat libertatea sa facem acest lucru", a adaugat ministrul."E important ca politicienii sa gasim solutii pentru desfiintarea grabnica a SIIJ. Consider ca proiectul Guvernului este cel corect si voi incerca sa conving colegii parlamentari ", a adaugat Stelian Ion.MInistrul a afirmat ca, referitor la legile justitiei care au fost atent monitorizate de CE, "Comisia considera ca modificarile din 2018 au fost un regres, proiectele puse in discutie in 2020 au fost apreciate de catre Comisie"."Vom analiza fiecare paragraf din raport, vom face o analiza publica pe siteul Ministerului Justitiei. Depinde doar de noi daca si cand vom convinge partenerii europeni sa ridicam acest mecanism care ne va ajuta pe multiple alte planuri ulterior. Suntem pe drumul cel bun. Doresc o grabirea a acestui proces", a mai adaugat ministrul.