Premierul Florin Citu va asista la spectacolul "Dineu cu prosti", unul dintre evenimentele-pilot organizate de Ministerul Culturii

"Premierul Florin Citu va fi prezent la spectacolul "Dineu cu prosti" de Francis Veber, ce va avea loc astazi, 15 mai, incepand cu ora 19:00, la Teatrul National Bucuresti. Spectacolul face parte din evenimentele pilot organizate de Ministerul Culturii", a anuntat Executivul.Acesta este al doilea eveniment - pilot, primul avand loc vineri seara, la Opera Nationala, cand in public s-au aflat vicepremierul Dan Barna , ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu si prefectul Capitalei Alin Stoica.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat vineri organizarea si desfasurarea a patru evenimente pilot in domeniul cultural, in limita a maximum 70 % din capacitatea spatiului.Cele 4 evenimente test/pilot sunt urmatoarele:"1. 14 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, Libera Musica, eveniment organizat la interior, cu participarea a maxim 70 % din capacitatea spatiului, Organizator: Opera Nationala Bucuresti2. 15 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, Dineu cu Prosti, eveniment organizat la interior, cu participarea a maxim 70 % din capacitatea spatiului, Organizator: Teatrul National Bucuresti3. 15 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, Faust, eveniment organizat la interior, cu participarea a maxim 70 % din capacitatea spatiului, Organizator: Opera Nationala Romana Cluj-Napoca4. 16 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, Libera Musica, eveniment organizat la exterior, cu participarea a maxim 70 % din capacitatea spatiului, Organizator: Opera Nationala Bucuresti. Mentionam ca in eventualitatea unor conditii meteorologie nefavorabile, evenimentul va fi reprogramat pe data de 22 sau 23 mai 2021", conform anexei CNSU.