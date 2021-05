Premierul le-a cerut prefectilor mai mult efort pentru a impulsiona campania de vaccinare VIDEO

"Va trebui sa depunem si mai mult efort pentru a impulsiona campania de vaccinare. Avem rezultate bune in ceea ce priveste pandemia, asta inseamna ca a functionat campania de vaccinare, dar este clar ca vreau sa ne asiguram ca reducem la minim sansele unui al patrulea val. Vreau sa ne asiguram ca romanii sunt vaccinati, ca sa nu avem probleme cu alte tulpini - Anglia, India si asa mai departe. E important sa continuam ce am inceput si a mers bine pana acum, dar trebuie sa schimbam putin strategia si sa invatam din ce a mers bine pana in aceste zile", a declarat Florin Citu , luni, in videoconferinta cu prefectii.El a adaugat ca lucrurile in privinta imunizarii contra SARS-CoV-2 au mers bine in contextul organizarii de maratoane dedicate."Este clar ca e nevoie de astfel de actiuni in fiecare oras din tara, in fiecare municipiu de judet, sa avem astfel de maratoane, pentru ca acolo se pare ca avem cel mai mare succes in ceea ce priveste campania de vaccinare in aceste momente", a mai declarat Citu.Premierul a adaugat ca al doilea lucru important este de a gasi solutii pentru a aduce "vaccinul cat mai aproape de cetateni", indeosebi in mediul rural."Avem rezultate bune, daca ne uitam la orase sau la zonele urbane, dar, daca ne uitam la zona rurala, rezultatele nu sunt la fel de bune. Si aici avem nevoie de solutii si de la dumneavoastra si domnul Gheorghita o sa vina cu cateva propuneri, ca sa putem sa aducem vaccinul cat mai aproape de oameni", le-a mai transmis Florin Citu prefectilor.Acesta a reiterat ca a organizat videoconferinta pentru a se asigura ca nu va exista relaxare in privinta campaniei de vaccinare."Da, relaxam din conditii pentru ca, e adevarat, vedem ca exista o scadere a ratei de pozitivare, dar trebuie sa continuam campania de vaccinare si este important pentru noi, chiar daca lucrurile se relaxeaza pe parte de pandemie. De aceea avem astazi, aici, pe ministrul de Interne, dar si pe domnul Gheorghita, sa ne spuna exact cum stam cu situatia si ce putem sa facem, asta e important. Cu ce putem sa ajutam pe dumneavoastra, cum sa va implicati dumneavoastra ca sa putem sa continuam cu aceasta campanie ", a afirmat Citu.