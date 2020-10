Ludovic Orban, dupa ciocnirile politice a "dreptei" din Timis: "PNL va forma majoritatile de guvernare locala cu USR-PLUS"

Cine sunt consilierii judeteni

Declaratia premierului vine in contextul in care au exista tensiuni intre partide privind colaborarea la nivel local. Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a semnat vineri protocolul de colaborare locala cu USR- PLUS, dupa ce in urma cu o zi negocierile dintre cele doua formatiuni au esuat."Ca premier al Romaniei garantez prin activitatea mea de acum sustinerea din partea Guvernului pentru totate proiectele importante pentru judetul Timis si Timisoara. Atat la nivelul judetului Timis, cat si la nivelul orasului Timisoara, PNL va forma majoritatile de guvernare locala cu USR-PLUS. Sa fim clari, limpezi. Sigur ca la baza acestei colaborari trebuie sa stea argumente solide, non agresiune intre cele doua parti si sa stea la baza obiectivele comune privind guvernarea locala", a afirmat Ludovic Orban.Premierul a mai spus ca Guvernul ca va pune accent pe finalizarea celor de infrastructura, dar si pe cele noi, precum Autostrada Timisoara - Belgrad, stadionul ori sala polivalenta."Am tinut sa fiu prezent la aceasta sedinta festiva la invitatia presedintelui Alin Nica, pentru a transmite un mesaj simplu. Guvernul pe care il conduc respecta autoritatile locale alese care cunosc cel mai bine nevoile concrete locale.Pentru noi descentralizarea nu e vorba in vant, sunt reguli. Autoritatile locale se vor confrunta in perioada care va urma, pe langa imperativul major de a lupta cu succes impotriva pandemiei de coronavirus cu necesitatea de punere in practica a unor planuri de dezvoltare fara precedent. Conlucrarea dintre primari, presedintele de Consiliul Judetean si Guvern este fundamentala in perioada care va veni.In ce ne priveste incercam sa crestem viteza de adoptare a proiectelor si de implementare atat pentru cele de la nivel local, cat si pentru cele de la nivel national. Va garantez ca asa cum am aratat cand eram ministrul Transporturilor si de aproape un an de cand sunt premier, toate proiectele pe care le implementeaza Guvernul pentru Timis si Timisoara vor fi duse la bun sfarsit.Inca de cand am fost ministru am fost legat de proriectele din Timis: centura Lugoj, acel pasaj despre care se credea ca nu se mai termina, autostrada Timisoara, primul sfert de centura, centura Detei si acum avem proiecte sa terminam centura, proiectul salii polivalente si multe altele pe care nu as vrea sa le enumar. Urmatorii ani vor fi dinamici in care autoritatile locale sa arate sprijin antreprenorial. Il felicit pe Alin Nica pentru alegere, ii felicit pe consilierii judeteni alesi si le doresc ca la final de mandat sa fie mandri de realizarile lor", a completat Orban.Printre invitatii la ceremonia de investitura se afla si primarul ales al municipiului Timisoara Dominic Fritz. Validarea candidatului USR-PLUS in functia de primar al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a fost atacata in instanta. Trei contestatii au fost depuse la Judecatoria Timisoara.A luat cuvantul si primarul nou ales al Timisoarei, Dominic Fritz, care a dat asigurari ca va colabora cu Alin Nica pentru binele locuitorilor Timisoarei si ai Timisului."Ma bucur ca avem o noua echipa tanara la Consiliul Judetean, ca avem un nou presedinte cu multe idei pentru judet. In calitate de primar ales va asigur ca o sa colaboram pentru Timisoara si Timis si ma bucur ca avem si sprijinul Guvernului Romaniei pentru ca avem multe proiecte pe care trebuie sa le impingem in fata", a declarat Fritz.Calin Dobra ( PSD ), cel care a condus, in mandatul care tocmai se incheie, Consiliul Judetean Timis, a predat stafeta lui Alin Nica (PNL), noul presedinte ales al Consiliului Judetean Timis."Astazi marcam un moment solemn din viata judetului nostru, ne inscriem pe un nou ciclu in care cetatenii care ne-au dat votul asteapta de la noi realizari, proiecte concrete, lucruri bune pentru orasele, comunele si satele judetului nostru. Multumesc celor care m-au votat si celor care nu m-au votat pentru ca de astazi sunt presedintele tuturor locuitorilor judetului nostru. Ne asteapta momente dificile in context pandemic, ne asteapta priecte frumoase pe care trebuie sa le indeplinim si sa le continuam, ne asteapta proiecte strategice care au nevoie de sprijinul Guvernului Romaniei: centura, autostrada Timisoara- Moravita, sala polivalenta, stadionul, dar pe langa acestea ma rog bunului Dumnezeu sa le ducem pe toate la bun sfarsit", a declarat Alin Nica, dupa ce a depus juramantul.De asemenea, consilierii judeteni alesi au depus juramantul, in cadrul ceremoniei.Lista noilor consilieri judeteni:PNL:Anghel Mihai CornelBlaga CiprianBogdan CiprianBojin MihaitaCalescu Mihaela MariaCocean Liviu MariusCosta CosminHiticas MariusPopescu MarinPopoviciu Alin Augustin FlorinProteasa Alexandru ConstantinRoman CalinSarmes Dan IonTrocan CiprianUSR:Badiu Calin ClaudiuBoldovici Laura CarmenCadar Cosmin AlexandruCaplat AlexandruLuca BiancaMihaes PetreMos Cristian AlinOlajos Jani RaulTecu Alexandra VivianaPSD:Andrea PetruBociu Ionel Sabin EmilDanielescu Aura CodrutaDobra Calin IonelIdolu Iulian DanielRitivoiu MihaiSorincau IoanPro Romania:Corman ValentinAu renuntat la mandat:Raoul Trifan (USR PLUS), Pau Adrian (Pro Romania), Bitea Nicolae (PNL), Buboi Cosmin (PNL)