Premierul Ludovic Orban: Obiectivul nostru este sa crestem capacitatea de testare la peste 50.000

"La ora actuala testarea se face prin intermediul aparatelor Real Time PCR. Noi am crescut constant, de la cateva sute de diagnostice pe zi, la peste 35.000 de diagnostice. Capacitatea in momentul de fata depaseste 40.000 de teste care pot fi efectuate zilnic. Obiectivul nostru este sa crestem capacitatea de testare la peste 50.000", a explicat premierul Ludovic Orban.El a afirmat ca numarul de teste nu este proportional cu numarul de locuitori, ci la cererea oamenilor, fie in functie de definitia de caz, fie contra cost."Testarile nu se fac proportional cu populatia, ci la cererea populatiei, fie in functie de definitia de caz, fie la cerere, contra cost. Dupa cum vedeti, a crescut numarul de teste zilnice. Saptamana asta am avut peste 35.000 de teste in ultimele trei zile. Si vom creste capacitatea. Aceasta crestere a capacitatii de testare a urmarit nevoia de testare. Dar nu putem sa ne apucam sa ne ducem sa testam la o scara de bloc, cum promiteau unii. Noi testam cand avem definitie de caz si, evident, orice cetatean care vrea sa se deplaseze intr-o alta tara sau care vrea sa se testeze dintr-un motiv sau altul o poate face contra cost", a spus premierul Ludovic Orban.