Premierul Orban, vizita oficiala in Franta la sfarsitul lunii octombrie; pe agenda mai are deplasari in Israel si Germania

Orban a precizat ca la sfarsitul lunii noiembrie va avea o vizita si in Germania, dar programul nu a fost deocamdata convenit oficial."Am stabilita o vizita oficiala in Franta la sfarsitul lui octombrie. Avem cateva puncte in discutie in cadrul acestei vizite oficiale, principalul punct este semnarea foii de parcurs privind Parteneriatul strategic dintre Franta si Romania. De asemenea, abordam o serie de alte probleme concrete. Voi fi insotit, cel mai probabil, de ministrul de Externe, de ministrul Economiei, de ministrul Agriculturii si de ministrul Apararii, intrucat sunt si chestiuni care tin de colaborarea in domeniul militar. De asemenea, voi avea o vizita oficiala in Israel, in prima parte a lunii noiembrie. A existat si eventualitatea de a ma deplasa in vizita oficiala in Statele Unite ale Americii", a precizat Orban, la videoconferinta "RoInvest".Premierul a mentionat ca va merge si in Germania, dar programul vizitei nu este inca stabilit."Voi merge si in Germania, dar inca nu am programul vizitei fixat. Voi participa la Conferinta de la Berlin. Acum suntem in curs de discutare a detaliilor intalnirilor relatiilor bilaterale, inca nu este un program convenit oficial, dar voi fi prezent in Germania in a doua parte a lunii noiembrie si e normal sa fiu, mai ales in timpul presedintiei germane a Consiliului Uniunii Europene", a adaugat Orban.