Presa de azi: Batai, ochi scosi si impuscaturi pe frontul electoral

Campanie electorala cu bate si ochi scosi, titreaza marti Gardianul. Presedintele PD-L Giurgiu, deputatul Valentin Iliescu, a sustinut luni la sediul central al partidului din Bucuresti o conferinta de presa in care a tras un semnal de alarma asupra degenerarii situatiei in campania electorala din Giurgiu.

Au fost adusi si cativa membri PDL din comunele Iepuresti si Bucsani care au avut de suferit in urma violentelor din ultimele zile. Mai multi militanti ai partidului, unii chiar candidati, au povestit cum au fost batuti cu bate de baseball, cu pumnii si chiar cu toporisti, si impuscati cu gloante cu bile de catre adversarii politici de la PSD si PNL, si mai ales de batausi adusi special pentru asta.

Valentin Iliescu a atras atentia ca primarii care vor sa isi continue afacerile necurate recurg la amenintari si intimidari de tip mafiot: "La Giurgiu, campania a capatat note dramatice. De la ruperea afiselor si agresiuni verbale s-a ajuns la agresiuni fizice. Duminica la Iepuresti oamenii nostri au fost batuti de interlopi adusi de primarul PSD Gheorghe Paunescu.

Daca Politia va continua asa, in cateva zile vor fi si pierderi omenesti. La Bucsani, un altul dintre oamenii nostri, tata a doi copii minori, este in spital, cu ochiul scos, probabil infirm pe viata, din cauza gastii primarului PNL Radu Patrasescu", a povestit deputatul. Pe langa primari, el l-a acuzat si pe prefectul liberal, caruia i-a cerut demisia.

Campanie cu topoare si focuri de arma la Iepuresti, aflam si din Gandul. Patru persoane ranite. Este bilantul unui conflict electoral din noaptea de duminica spre luni in comuna Iepuresti, judetul Giurgiu. Combatantii: simpatizantii actualului primar, membru PSD, si cei ai candidatului PD-L la primarie. In scandal au fost folosite bate, topoare si un pistol cu gloante de cauciuc.

Candidatul PD-L la primarie, Costin Ceausu, sustine ca atacatorii au venit dupa ce au fost chemati de primarul Gheorghe Paunescu, candidat din partea PSD pentru un nou mandat. "Au venit bodyguarzii, ne-au atacat cu bate si au tras in mine cu pistolul, iar pe ceilalti ne-au batut de ne-au rupt. Eu am un glont de cauciuc infipt sub arcada ochiului, un alt baiat a fost lovit cu toporul. Am fost tocati ca urzicile de oamenii chemati de primar", a declarat Ceausu.

Primarul PSD din Iepuresti, Gheorghe Paunescu, care candideaza pentru al treilea mandat, are o versiune usor diferita a evenimentului. Cei de la PD-L i-au batut rudele. "Eu vreau sa va spun ca eu sunt victima in acest conflict. Ei au intrat peste mine in curte, finul meu a fost ranit, eu nu am pistol, altii de la PD-L au pistol. Eu nu am chemat pe nimeni in ajutorul meu, eu am fost cel agresat", sustine Gheorghe Paunescu.

Batai, ochi scosi si impuscaturi pe frontul electoral, informeaza Romania libera. In urma luptelor electorale nocturne din Iepuresti si Bucsani (jud. Giurgiu), purtate de oamenii PSD si ai PD-L, au aparut primele victime ale campaniei pentru alegerile locale. Un barbat din echipa de militanti a PD-L din Bucsani a fost batut cu o piatra in cap pana ce medicii au fost nevoiti sa-i scoata un ochi, iar candidatul PD-L pentru fotoliul de primar din Iepuresti are un glonte de cauciuc infipt in teasta.

Scandalul a izbucnit in noaptea de duminica spre luni, din cauza distrugerii afiselor electorale, si a continuat toata ziua de luni. La luptele din Iepuresti au participat angajatii unei firme de paza din Bucuresti, convocati in localitate de actualul primar PSD, Gheorghe Paunescu, care au agresat opt PD-L-isti, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu. In functie de numarul zilelor de ingrijiri medicale acordate victimelor, se va stabili si pedeapsa "gorilelor electorale".

Violentele electorale au explodat nu numai la Iepuresti, ci si in alte localitati ale tarii, intre bandele de militanti politici inarmate cu pietre, oua, bate si topoare. In arsenalul de campanie au aparut si ustensile noi, de genul lanturilor de otel si tevilor de fonta. Cele mai multe scandaluri au pornit de la afisele electorale distruse.

Cafteala electorala, este titlul din Adevarul, care precizeaza ca scandalul cu impuscaturi din comuna Iepuresti, in care au fost implicate 20 de persoane, a izbucnit dupa ce primarul Gheorghe Paunescu a constatat ca afisele PSD din comuna au fost rupte de reprezentanti ai PDL, releva primele cercetari ale IPJ Giurgiu. "Au venit bodyguarzii, ne-au atacat cu bate si au tras in mine cu pistolul, iar pe ceilalti ne-au batut de ne-au rupt.

Eu am un glont de cauciuc infipt sub arcada ochiului, un alt baiat a fost lovit cu toporul. Am fost tocati ca urzicile de oamenii chemati de primar", a declarat Costin Ceausu, candidatul PD-L. Primarul PSD, care candideaza pentru al treilea mandat, Gheorghe Paunescu, a afirmat ca cei de la PDL au rupt afisele PSD, iar ulterior cei de la PDL i-au batut pe finul si pe nepotul lui.

Campanie electorala cu bate, topoare si pistoale, ne anunta si Cotidianul. In comuna Iepuresti, judetul Giurgiu, se face campanie electorala cu bata, toporul si cu pistolul, acolo unde douazeci de persoane au fost implicate luni dimineata intr-o bataie cu bate, topoare si focuri de arma.

Din primele verificari ale IPJ Giurgiu reiese ca opt sustinatori ai candidatului PD-L la primaria comunei, Costin Ceausu, "au fost agresati, prezentand urme de violenta pe corp, de angajatii unei firme de paza din Bucuresti, chemati de primarul pesedist al localitatii Gheorghe Paunescu".

In urma violentelor, pedelistul Ceausu s-a ales cu rani provocate de gloantele din cauciuc si de un topor, primind ingrijiri la dispensarul din comuna, fara a fi nevoie insa sa fie internat in spital.

Acesta il acuza pe primarul Paunescu, de la PSD, ca a pus oamenii sa-l bata din cauza unor afise electorale. Potrivit pedelistului, afisele ar fi fost rupte imediat ce au fost postate pe strada chiar de primarul pesedist. De aici, a pornit un mare scandal, care a dus la ranirea mai multor persoane, printre care si candidatul PD-L. De cealalta parte, Gheorghe Paunescu dezminte declaratiile si da vina pe candidatul PD-L, care l-ar fi atacat.