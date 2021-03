Presedintele Klaus Iohannis, despre violentele de la proteste: "Intolerabile si complet de neacceptat sunt manifestarile violente, extremismul, xenofobia"

Pe de alta parte, seful statului spune ca sunt intolerabile manifestarile violente , extremismul si xenofobia, toate acestea "ascunse grosolan in spatele unor revolte indreptate impotriva unor masuri menite sa protejeze viata si sanatatea tuturor". Demonstratiile si protestele sunt firesti , legitime si fac parte din structura oricarei democratii functionale. Sunt insa intolerabile si complet de neacceptat manifestarile violente, extremismul, xenofobia, toate acestea ascunse grosolan in spatele unor revolte indreptate impotriva unor masuri menite sa protejeze viata si sanatatea tuturor. Condamn cu fermitate orice incercare de a captura politic protestele pentru a le transforma in vectori de propagare a urii, xenofobiei si antisemitismului", a spus presedintele Iohannis."Temerile si nemultumirile romanilor, in aceasta perioada extrem de dificila , sunt indreptatite, dar ura si violenta nu duc niciodata la rezultate constructive pentru societate si, in mod cert, aceste comportamente reprobabile nu reprezinta Romania. Tara noastra a reusit pana acum sa depaseasca momentele critice ale pandemiei tocmai pentru ca cetatenii, in marea lor majoritate, au inteles necesitatea masurilor, le accepta, le respecta si le multumesc pentru asta. Singurele cai prin care vom putea sa ne recapatam normalitatea sunt vaccinarea si masurile menite sa stopeze mobilitatea si aglomerarile", a completat acesta.