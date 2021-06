Presedintele Statului Israel va sustine un discurs in Parlamentul Romaniei

La discursul inaltului demnitar israelian, ce va fi rostit la ora 11,00, vor asista reprezentanti ai unor operatori economici israelieni, precum si invitati ai Ambasadei Statului Israel in Romania.Pe agenda de lucru de miercuri a presedintelui israelian mai figureaza convorbiri cu presedintele Senatului, Anca Dragu, si cu presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban In aceeasi zi, in Parlament, este programat Forumul Economic Romania - Israel, "un important prilej pentru dezvoltarea relatiilor economice dintre cele doua tari, presedintele Reuven Rivlin fiind insotit de o delegatie formata din reprezentantii unora dintre cele mai importante companii din Israel"