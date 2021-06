Presedintele Klaus Iohannis, dezbatere online cu liderii PPE. "Sa vorbim despre viitorul Europei"

In cadrul evenimentului, presedintele Klaus Iohannis va prezenta elemente legate de viziunea Romaniei cu privire la viitorul Uniunii Europene, subliniind faptul ca tara noastra va contribui activ la definirea prioritatilor si identificarea de solutii comune pentru a raspunde asteptarilor cetatenilor europeni.Alaturi de presedintele Romaniei, la eveniment vor mai participa presedintele grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber si europarlamentarul roman Siegfried Muresan Potrivit Administratiei Prezidentiale, aceasta este cea de-a doua dezbatere dintr-o serie de actiuni organizate de Grupul PPE, in contextul Conferintei privind Viitorul Europei, la prima participand cancelarul german Angela Merkel Stire in curs de actualizare