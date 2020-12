Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu premierul Ludovic Orban, la Palatul Cotroceni

Ar fi fost vorba despre discutii legate de guvernare.Intrevederea vine in contextul in care, potrivit rezultatelor partiale, PSD a obtinut cel mai mare numar de voturi la alegerile parlamentare, insa se prefigureaza o alianta de guvernare formata din PNL si USR -PLUS.Surse din conducerea PNL au declarat pentru Digi24.ro ca atmosfera la sediul central al liberalilor a fost "amara", premierul Orban fumand in tacere ore intregi in fata ecranului pe care se proiectau rezultatele numaratorii.Liberalii spun ca la un moment dat, Ludovic Orban ar fi spus ca demisioneaza din functia de presedinte al partidului, dupa care si-ar fi retras aceasta intentie.Este de asteptat ca Orban sa insiste pe langa Klaus Iohannis sa il pastreze si in fruntea partidului si in fruntea noului Guvern, desi cea mai mare parte a colegilor de la partid ii reproseaza - deocamdata nu in fata - greselile facute la guvernare si in campanie si care ar fi determinat pierderea alegerilor.Citeste si: