LIVETEXT Klaus Iohannis, dupa sedinta pe tema fondurilor europene: Sumele atrase, in ultimele 12 luni, insumeaza 4,1 miliarde de euro

Principalele declaratii:Am avut astazi o intalnire cu premierul si cu ministrii cu atributii in domeniul gestionarii fondurilor europene pentru a analiza stadiul pregatirii palnului national de redresare si rezilienta. Am obtinut la reuniunea Consiliului European din iulie circa 80 milarde euro. Peste 30 miliarde de euro o vom folosi pentru a accelera revigoarea economica post pandemie. Acest plan va trebui aprobat de Comisia Europeana cel mai tarziu pana in luna aprilie a anului viitor si vor exista anumite conditionalitati in utilizarea cestor fonduri.E vorba de asigurarea reformelor structurale, de digitalizare. Toate acestea sunt necesare pentru ca economia sa se dezvolte durabil pe termen mediu si lung. Fondurile la care ma refer reprezinta o oportunitate istorica de a dezvolta Romania de a construi autostrazi, cai ferate, de a implementa programe de digitalizare in economie, in admistratie. Sunt fonduri care vor permite investitii majore in educatie si sanatate. Toate acest fonduri vor contribui semnificativ la cresterea calitatii vietii fiecaruia dintre noi. Am stabilit 12 directii prioritate - sanatate, educatie, digitalizare si combaterea atacurilor cibernetice, transport durabil, combaterea schimbarilor climatice, protectia mediului, energie, eficienta energetica, mobilitate urbana, mediul de afaceri, cercetare si inovare si cresterea capacitatii de relizienta in domeniul sanitar si alimentar.Cand spun ca am incredere ca Guvernul actual va reusi sa obtina bani pusi la dispozitie de UE ma bazez pe fapte, nu pe opinii. Atragerea de fonduri UE cele care sunt deja acum la dispozitia noastra este deja mai buna decat in guvernarea anterioara. Sumele atrase, in ultimele 12 luni, insumeaza 4,1 miliarde de euro la care se adauga si platile directe in agricultura. Asta inseamna ca intr-un singur an rata de absorbtie a crescut de la 32% la 46%.O alta zona extrem de importanta in care fondurile europene este sanatate. In acest an au fost initiate procedurile legale pentru contractele de achizitie publica necesare realizarii proiectului tehnic de executie pentru spitalele regionale. 1,6 miliarde euro este valoarea totala, iar capacitatea de spitalizare este de peste 2.500 de paturi.Criza epidemiologica ne-a aratat ca UE si fiecare tara in parte trebuie sa ne adaptam cat mai bine la procesul de schimbare pe care il parcurgem. De aceea resursele financiare trebuie utilizate in mod inteligent, iar Romania tocmai asta isi propune sa faca.Aflam de la buletinele de stiri si de la dvs si de la altii ca la noi pandemia e in extindere, dar in realitate lucrurile la noi au fost gestionate pana acum bine. Chiar statele despre care vorbiti au un numar de cazuri mult mai mare ca noi, chiar raportat si la populatie. Ei au fost nevoiti sa ia masuri drastice. Noi nu ne dorim acest lucru, de aceea spun de fiecare data autoritatilor si romanilor sa combata eficient raspandirea acestei epidemii. Noi cu masca, cu igienizare, iar autoritatile cu masuri, cum am spus si ieri extinderea locurilor la ATI. Nu ne dorim un asa numit lockdown. Deocamdata situatia nu ne duce cu gandul la o carantina sau un lockdown.In ce priveste situatia de la Unifarm cu siguranta acele ventilatoare, masti trebuie folosite si sunt sigur ca asta se va intampla in viitorul apropiat. Cat despre masuri, eu cred ca au fost luate. Nu cred ca trebuie sa cautam acum vinovati. Noi trebuie sa cautam solutii pentru a evita raspandirea necontrolata in randul populatiei.Cu siguranta e de dorit sa avem aceleasi date de la toate institutiile. Voi verifica de ce apar aceste discrepante. Pandemia nu se raspandeste matematic, se raspandeste prin contact de la persoana la persoana. Pe de alta parte stim cu totii ca numarul de testari e diferit de la o zi la alta, iar in week-end numarul de testari e ceva mai mic. Ceea ce ma ingrijoreaza e numarul de internari, de persoane la ATI si da, regretabil numarul de decese. E clar ca avem de-a face o provocare care tine de noi, masca, dezinfectare, dar si in zona spitaliceasca.Am constatat ca doamna presedinte ne indeamna sa gasim masuri indraznete. Ele sunt cele pe care le ia fiecare stat membru. Niciunul dintre noi nu stam si asteptam ceva de undeva. Este insa adevarat ca la nivel european cautam sa ne punem de acord cu aceste masuri, in special cu inchideri, deschideri de granite, facilitarea transportului de marfuri si am convenit la ultimul Consiliul European sa avem intre consilii reuniuni informale si o astfel de reuniune va avea loc maine seara, si apoi voi face o scurta declaratie.Referitor la sanctiunea primita de Marcel Ciolacu pentru nepurtarea mastii si nerespectarea regulilor de distantare sociala: Din fericire acum in pandemie e PNL la guvernare si impreuna cu mine cautam si gasim masurile adecvate, gasim proiecte, oportunitati pentru a preveni raspandirea bolii. Cum credeti ca ar fi fost cu o guvernare PSD , daca conducerea PSD-ului nu respecta cele mai elementare normel. Cat poate sa fie de greu si pentru un pesedist sa isi puna o masca si sa respecte regula? Va dati seama ca nu ii prea intereseaza. In ceea ce priveste acuzatiile de influenta politica la Politie e rizibil. A venit politia acolo si i-a gasit incalcand flagrant toate normele la care ceilalti romani se supun. De unde se vede inca o data ca PSD nu s-a reformat. Am vazut ca l-au trimis pe dl Rafila sa prezinte un program de sanatate, dar pe ei nu ii intereseaza acest lucru. Iar despre ce o r fi discutat, nu stiu, insa alegerile vor avea loc pe 6 decembrie.Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, 28 octombrie, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema fondurilor europene cu prim-ministrul Ludovic Orban si mai multi ministri Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta care a avut loc la ora 15:00, au participat si viceprim-ministrul Raluca Turcan , ministrul Finantelor Publice, Florin Citu , ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu , ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode , ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru La ora 19:00 este programata sedinta de Guvern.