Dan Barna, despre proteste: "Incepand de aseara avem un partid extremist in Parlamentul Romaniei"

"Pe de-o parte, dreptul cetatenilor de a protesta e un drept firesc. Al doilea plan insa, e cel legat de faptul ca de aseara avem un partid extremist in Parlamentul Romaniei. Mesajul e unul foarte clar. Dreptul la protest e un drept firesc, sa ne facem fotografii purtand masca. Romania are printre cele mai relaxate masuri fata de ceea ce se intampla in Europa", a declarat Dan Barna.Mii de oameni au protestat in toata tara pentru a doua zi la rand fata de restrictiile impuse in Romania in contextul pandemiei de COVID-19. Revendicarile au fost diferite, de la restrictiile de circulatie, la redeschiderea sectorului HoReCa, dar si impotriva "dictaturii medicale" si a purtarii mastilor in aer liber. In Bucuresti, manifestantii au mers in mars prin oras, pe traseul Universitate-Victoriei-Obor-Unirii-Universitate si iarasi Victoriei, unde au blocat pentru scurt timp circulatia.Protestele au fost lipsite de incidente semnificative pana la momentul retragerii spre casa, cand mai multe persoane violente infilitrate printre cei care manifestau au atacat cu pietre andarmii, la Piata Unirii, si au spart vitrinele magazinelor din zona. In tara s-au semnalat mai multe incidente, in special la Craiova, Galati, Braila sau Sibiu. Protestele au fost organizate de catre AUR , iar la manifestatia din Bucuresti au participat lideri ai partidului, in frunte cu George Simion , dar si senatoarea Diana Sosoaca, exclusa din AUR.