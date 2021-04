UPDATE Prima sedinta a coalitiei de guvernare, dupa revocarea ministrului Sanatatii, are loc luni

Citu, fara sustinerea USR Plus

Pozitia liderului PNL

Inaintea sedintei, conducerea executiva a PNL se reuneste intr-o sedinta in care va stabili strategia partidului in negocierea cu USR PLUS, dupa ce Dan Barna si Dacian Ciolos au cerut schimbarea premierului Florin Citu Liderii PNL au afirmat ca aceasta coalitie poate merge mai departe, chiar si dupa afirmatiile reprezentantilor USR-PLUS conform carora Citu nu mai are sustinearea Aliantei. Citu a transmis ca asteapta o nominalizare din partea USR PLUS pentru portofoliul Sanatatii.Sedinta liberalilor va avea loc de la ora 10.00, in sala grupului PNL de la Camera Deputatilor. Astfel, liderii coalitiei ar urma sa se reuneasca intr-o prima sedinta pe care USR o ceruse inca de saptamana trecuta.Liderii PNL au afirmat ca aceasta coalitie poate merge mai departe, chiar si dupa afirmatiile reprezentantilor USR PLUS conform carora premierul Florin Citu nu mai are sustinearea Aliantei. Citu a subliniat ca asteapta o nominalizare din partea USR PLUS pentru portofoliul Sanatatii.Liderii liberali urmeaza sa faca declaratii la finalul acestei sedinte.De pe alta parte, este asteptata o sedinta a coalitiei de guvernare, prima care are loc dupa revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii.In urma deciziei de revocare, copresedintele USR PLUS Dan Barna a anuntat ca premierul Florin Citu nu mai are sustinerea Aliantei USR-PLUS. Ulterior, surse din USR PLUS au declarat pentru News.ro ca Alianta ia in calcul sa mearga la sedinta coalitiei inclusiv cu propunerea ca Florin Citu sa fie inlocuit de Ludovic Orban la sefia Executivului, aceasta fiind o conditie pentru ca actuala formula de guvernare sa fie mentinuta.Chiar si dupa aceste declaratii, lideri ai PNL au dat asigurari, in ultimele zile, ca aceasta coalitie va merge mai departe."Coalitia merge mai departe, PNL este un partid responsabil, un partid care s-a angajat in procesul de dezvoltare al Romaniei si care, in momentul in care si-a asumat raspunderea guvernarii ca principal partid de guvernamant, a facut-o pentru a pune in practica un program de guvernare serios, care sa asigure dezvoltarea Romaniei", a sustinut Ludovic Orban , sambata, intr-o conferinta de presa in Maramures.El a afirmat ca premierul nu poate fi schimbat doar pentru ca "nu-i convine unui partid din coalitie ca a fost schimbat un ministru lipsit de performanta"."Orice ministru trebuie sa stie ca, inainte de a-si ataca premierul, trebuie sa-si scrie demisia. Daca nu si-a scris demisia, trebuie sa stie ca va pleca acasa exact cum a plecat acasa Voiculescu", a atentionat Orban.El a sustinut ca liberalii asteapta "sa se termine exercitiul acesta de suparare, de orgoliu, si sa fie desemnat un ministru din partea USR PLUS care intr-adevar sa puna sanatatea pe roate".La randul sau, premierul Florin Citu a declarat ca asteapta ca USR PLUS sa desemneze noul ministru al Sanatatii , avand in vedere ca portofoliul revine acestei formatiuni politice. Coalitia de guvernare poate merge mai departe, a adaugat Citu, precizand ca, in calitate de sef al Executivului, va evalua ministrii in functie de ceea ce fac, si nu de ceea ce spun."Astept desemnarea ministrului Sanatatii de la USR PLUS, este un portofoliu care revine USR PLUS. Pana atunci, voi asigura interimatul si ma voi asigura ca lucrurile vor functiona in continuare foarte bine. Tot ce inseamna discutii politice vor avea loc la coalitie, la discutia din coalitie, cu cele trei formatiuni politice", a declarat Florin Citu, duminica dupa-amiaza.In ceea ce priveste propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii, surse politice au declarat pentru News.ro ca ar putea fi vorba despre medicul Radu Lupescu, decorat de presedintele Frantei Emmanuel Macron pentru implicarea in lupta cu pandemia de Covid-19. O alta varianta luata in calcul de PLUS este Ioana Mihaila, in prezent secretar de stat in Ministerul Sanatatii.Dupa revocarea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sanatatii, a fost vehiculat numele medicului Adrian Wiener (USR) ca posibil inlocuitor, dar in cadrul Aliantei postul a fost atribuit PLUS.