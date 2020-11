Un director care l-a injurat pe Facebook in noaptea alegerilor, prima "victima" a lui Romeo Dunca la Consiliul Judetean Caras-Severin: "Am numit pe cineva provizoriu"

Prima "victima" a presedintelui CJCS este Gabriel Stika, directorul Directiei de Drumuri Caras-Severin, din cadrul Consiliului Judetean, care zilele trecute si-a anuntat demisia, relateaza Adevarul In primele zile de dupa alegeri, Romeo Dunca i-a cerut demisia lui Stika mentionand ca motivul nu este faptul ca l-a injurat pe Facebook in noaptea alegerilor, ci modul in care a gestionat directia pe care a condus-o."Sunt departamente, care in ani intregi de existenta nu au produs nimic concret. Dar ce e mai grav e ca am inteles un mod perfid de cheltuire a banilor publici, astfel incat raspunderea sa iasa din sfera conducerii CJ. Directia de Drumuri a CJ, de exemplu, e de fapt un simplu intermediar. Primeste fonduri si se ocupa de distribuirea lucrarilor catre terti, astfel incat raspunderea sa nu mai fie la nivelul sefului CJ. O schema simpla, de gradinita, a celor ce au trait intr-o bula de sticla crezand ca sunt stapanii inelelor", spunea la acea vreme Dunca.Dunca s-a intalnit cu Stika, intr-o vizita pe care a facut-o la Directia de Drumuri Caras-Severin, unde a vrut sa verifice contractele si modul in care s-au cheltuit banii. La cateva zile dupa aceasta intalnire, Stika a anuntat ca renunta la functie."Directia Judeteana de Drumuri, pana maine, mai are sef. Contractul domnului director se incheie maine. Am avut o discutie amiabila, de comun acord , domnul Stika a plecat. Faptul ca a plecat nu inseamna ca s-a rezolvat problema acolo. Am numit pe cineva provizoriu, nu inseamna neaparat ca va ramane. Vom analiza si vom gasi solutii de a schimba modul in care se lucreaza in aceasta directie. Ne gandim cum putem sa optimizam munca si am identificat niste proiecte care vor functiona mai bine in varianta in care va exista aceasta directie", a spus Dunca.El a dat exemplu contractul de deszapezire pentru Muntele Mic, la care sunt foarte multe probleme privind platile si lucrarile care ar fi trebuit executate.Dunca avertizeaza ca nu vor scapa nici altii, care au incalcat legea. Presedintele CJCS a declarat pentru sursa citata ca mai sunt multe situatii ca cea de la drumuri.3.200 de angajati sunt subordornati ordonatorului de credite Consiliul Judetean Caras-Severin. Imediat dupa castigarea alegerilor, Dunca a anuntat o "revolutie" la nivelul institutiei