Prima victima in PSD, dupa motiunea de cenzura: Deputatul Dan Ciocan, exclus din partid pentru absenta din Parlament

Potrivit unui comunicat al presedintelui PSD Olt, Marius Oprescu , a transmis ca excluderea din partid a deputatului Dan Ciocan a fost decisa luni, in sedinta statutara Biroului permanent al PSD Caracal, cu votul tuturor celor prezenti.Liderul PSD Olt puncteaza ca deputatul Dan Ciocan a incercat sa convinga membri ai PSD sa candideze la Caracal din partea Pro Romania."Motivele excluderii sunt urmatoarele: absenta de la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban; incercarile repetate de a convinge, in sediul PSD Caracal, folosindu-se de calitatea sa de deputat , membri cu notorietate ai PSD sa candideze pentru Consiliul Local Caracal din partea formatiunii Pro Romania. Mai mult de atat, s-a observat ca nu mai rezoneaza de mult timp cu principiile organizatiei PSD Olt, organizatie care i-a oferit totul, din punct de vedere politic: doua mandate de deputat si functia de presedinte al Organizatiei Municipale Caracal, una dintre cele mai importante organizatii din judet. Organizatia noastra s-a delimitat dintotdeauna de atitudini duplicitare, ipocrizie si lipsa de caracter", se precizeaza in comunicatul presedintelui PSD Olt.