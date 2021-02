Primar din Alba, scos din arest si plasat sub control judiciar. Edilul este acuzat de delapidare, fals intelectual si uz de fals

Primarul ar fi atestat in fals ca a primit studii de fezabilitate de la o firma si a platit peste 400.000 de lei, desi documentele nu fusesera realizate. Primarul comunei Vintu de Jos din Alba a fost retinut marti, 23 februarie , pentru mai multe infractiuni si un prejudiciu de peste 400.000 de lei produs al bugetul local.Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a transmis, miercuri, ca primarul comunei Vintu de Jos din judetul Alba, Petru Ioan Barbu, este cercetat pentru delapidare, fals intelectual si uz de fals, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.In acelasi dosareste vizata si o persoana fizica.Procurorul a stabilit si urmatoarele obligatii:- inculpatii sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba lulia;- inculpatii sa nu se apropie de anumite persoane (coinculpati si martori) sau de membrii familiilor acestora si sa nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect, pe nicio cale;- inculpatul BARBU PETRU IOAN sa nu desfasoare activitatea de primar al comunei Vintu de Jos in exercitarea careia a savarsit faptele.Procurii precizeaza ca, la data de 17.12.2020, primarul a incheiat prin achizitie directa un numar de 5 contracte de prestari servicii cu o societate comerciala, reprezentata izata in dosar, pentru realizarea de studii de fezabilitate, expertiza tehnica si studii de specialitate (topografic, geotehnic, hidrologic) privind obiectivul de investitie "Extindere Retea de Alimentare cu Apa Potabila in Comuna Vintu de Jos, judetul Alba", in schimbul sumei totale de 427.805 lei."La data de 28.12.2020, intre UAT Comuna Vintu de Jos reprezentata prin inculpatul BARBU PETRU IOAN, in calitate de primar si o societate comerciala, reprezentata de inculpatul P.N., in calitate administrator, s-au intocmit 5 procese- verbale fictive de predare-primire, care au fost inregistrate la Primaria Comunei Vintu de Jos si potrivit carora, UAT Comuna Vintu de Jos a primit documentatiile: studiu de fezabilitate, expertiza tehnica, studiu topografic, studiu geotehnic si studiu hidrologic privind obiectivul de investitie "Extindere Retea de Alimentare cu Apa Potabila in Comuna Vintu de Jos, judetul Alba". In baza acestor procese-verbale, la data de 30.12.2020, UAT Comuna Vintu de Jos a achitat catre societatea comerciala prin 5 ordine de plata suma totala de 427.805 lei, reprezentand contravaloarea acestor studii, care in realitate nu au fost efectuate si nu au fost predate beneficiarului", au precizat procurorii.