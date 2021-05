Primarul din Limanu, mesaj pentru premierul Citu: "Ii recomand sa abandoneze ideea de a petrece o noapte in Vama Veche"

Primarul este nemultumit de faptul ca alocarea data de Consiliul Judetean Constanta comunei sale este de 25.000 de lei.Daniel Georgescu a transmis, joi, 27 mai, intr-un comunicat de presa, ca pentru comuna Limanu a fost alocata o suma echivalenta cu doua salarii de presedinte de Consiliu Judetean."25.000 lei! Este suma derizorie alocata comunei Limanu de catre Consiliul Judetean Constanta! Practic, pentru dezvoltarea unei comunitati cu patru sate (Limanu, 2 Mai, Vama Veche , Hagieni), peste 7.000 de locuitori si implicit cu cheltuieli publice semnificative, conducerea acestui judet a considerat ca doua salarii de presedinte de Consiliu Judetean sunt arhisuficiente! Este aceasta o Romanie normala? Este asta o dovada de guvernare corecta sau management profesionist? Nu! Nicidecum! Suntem constienti ca este doar o rafuiala politica, o metoda din vremuri de trista amintire, folosita doar de oameni cu caractere indoielnice atunci cand vor sa demonstreze o pozitie de forta!", a declarat primarul din Limanu.El a precizat ca toate primariile PNL au primit sume mari, indiferent de dimensiunea localitatilor sau de programele aflate in derulare, iar primariilor PSD le-au fost alocate sume derizorii."Alocarea bugetara demonstreaza clar ca toate primariile PNL au primit sume considerabile, indiferent de dimensiunea localitatilor sau programele aflate in derulare. In schimb, administratiile PSD au fost pedepsite, sumele primite fiind derizorii. Cum spuneam, o comuna intreaga a primit pentru dezvoltare echivalentul a doua salarii incasate de seful judetului! Nu o sa inteleg niciodata de ce, pentru anumite personaje, orgoliul politic este mai puternic decat interesul unei comunitati. Dar, cu asemenea dovezi de management << performant >>, PNL demonstreaza clar cine a ramas repetent la fair-play. Oamenii inteleg mult mai bine realitatea de zi cu zi decat se crede din birourile Consiliului Judetean Constanta. Si vor taxa aceasta lipsa de respect la adresa lor. Veti ajunge sa decontati rezultatele acestor rafuieli, cu varf si-ndesat!", a mai transmis Daniel Georgescu.El ii recomanda premierului Florin Citu sa nu mai vina la Vama Veche si sa mearga la Ciorcarlia sau Aliman."Prin urmare, cu tot respectul, ii recomand domnului premier , Florin Citu, sa abandoneze ideea de a petrece o noapte in Vama Veche si sa se reorienteze in aceasta vara spre Ciocarlia sau Aliman. Sunt localitati care isi permit paine si sare din banii publici! In plus, domnul premier va avea astfel si ocazia sa cerceteze, in amanunt, programele ambitioase de dezvoltare ale acestor localitati, premiate de managerii PNL Constanta cu alocari financiare record!", a mai afirmat Daniel Georgescu.Premierul Florin Citu a declarat, i n 13 mai, ca va merge o noapte in Vama Veche, dupa ce le-a promis acest lucru unor tineri, iar odata cu ridicarea restrictiilor de noapte are motive sa respecte promisiunea."Am promis ca merg in Vama si acum, ca am ridicat restrictiile de noapte, va spun ca este si un motiv egoist ca am ridicat restrictiile - am promis ca merg la mare. Acum trebuie sa ma duc neaparat in Vama si sa stau toata noaptea. Pana la urma, a iesit si motivul pentru care am ridicat restrictiile de noapte", a declarat Florin Citu.