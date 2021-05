Primarul unei localitati din Dambovita sustine ca a fost batut de persoane care arunca deseuri pe spatiul public VIDEO

Incidentul ar fi avut loc joi seara, iar in localitate a avut loc zilele trecute un control al Garzii de Mediu."N-as fi dorit sa am ocazia sa vorbesc vreodata despre ce s-a intamplat seara trecuta! Este un eveniment regretabil si n-as fi crezut ca asa ceva se poate intampla. Dupa cum stiti, am facut nenumarate apeluri la respectarea curateniei in comuna noastra. Este regretabil ca inca mai sunt localnici care arunca gunoaie si deseuri pe unde apuca. Asta o sa ne coste scump pe noi, pe toti! Nu va ascund ca zilele trecute am avut in comuna un control de la Garda de Mediu. Comisarii au dispus sa curatam zonele unde sunt acum gunoaie aruncate la voia intamplarii", spune primarul din Dobra, Daniel Nica, intr-o postare pe Facebook Edilul precizeaza ca nu va tolera aruncarea gunoaielor la voia intamplarii in comuna si cere locuitorilor sa anunte cand vad ca se arunca deseuri in zone neamenajate."Revenind la evenimentul neplacut de seara trecuta, tin sa va asigur ca nu voi da nici un pas inapoi si voi continua sa identific toate persoanele care nu inteleg ca satul trebuie pastrat curat. Voi apela la autoritatile competente in fiecare caz! Va invit pe fiecare sa imi fiti alaturi si sa ne anuntati imediat ce vedeti astfel de persoane care merg sa arunce gunoiul in locuri neamenajate", afirma primarul din Dobra, Daniel Nica.