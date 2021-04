Un primar PNL din Brasov a fost retinut pentru ultraj, dupa ce a amenintat cu moartea doi politisti

Conform purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, Adrian Aldea, retinerea lui Grusea a fost dispusa de procuror, dupa ce s-a constat in flagrant savarsirea a doua infractiuni de ultraj la adresa a doi ofiteri de politie."S-a stabilit ca la aceeasi data, primarul, a carui sotie este administrator la o societate comerciala din localitate, i-a amenintat cu moartea pe cei doi ofiteri de politie, in contextul in care acestia puneau in aplicare o sanctiune complementara suspendarii activitatii acelui local", a declarat, Aldea.Potrivit acestuia, sanctiunea principala pentru localul sotiei primarului a fost data pentru o contraventie fiscala si anume neeliberarea bonurilor fiscale catre consumatori.Viorel Grusea a fost ales primar al comunei Comana in 2019, sub sigla PNL