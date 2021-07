Dominic Fritz se opune hotararii consilierilor locali privind publicarea diplomelor sefilor din primarie: "Este vorba despre un razboi politic penibil"

Cele doua proiecte nu au avizul secretarului general al Primariei, insa au trecut cu votul consilierilor locali de la PSD , PRO Romania si PNL . Primarul Dominic Fritz a declarat ca nu este vorba de transparenta, ci de un razboi politic deoarece "unii" nu pot accepta ca timisorenii au facut o alegere.Proiectele de hotarare care prevad ca reprezentantii conducerii Primariei Timisoara sa isi publice diplomele de studii, respectiv domiciliul au fost initiate de consilierul PRO Romania Marius Craina si nu au avut avizul secretarului general al Primariei, Caius Suli.Primarul Dominic Fritz a declarat, in sedinta de plen de marti, ca aceste doua proiecte nu sunt legale."Nu pot decat sa ma declar si eu surprins de acesta dezbatere , dar sper ca ceea ce a spus domnul secretar general nu este minor. Aceste proiecte nu vor fi avizate de secretar pentru ca se considera ca nu sunt legale. Daca dumneavoastra le veti vota, vor ajunge la Prefectura si ne va cere sa le revocam pentru ca nu sunt contrasemnate de secretar. Atat de simplu. Si mai vorbim cica de transparenta, de alte valori, de ce vrem sa construim in clasa politica, cand lucrurile sunt destul de clare. Daca mai exista o indoiala de ce au pierdut colegul nostru domnul Craina si PRO Romania alegerile (Marius Craina a candidat la functia de primar al municipiului Timisoara la alegerile din 2020 - n.r.), daca mai exista vreo indoiala de ce a pierdut fostul coleg profesor Doctor Honoris Causa Robu si PNL alegerile, asta este raspunsul. Aici va investiti energia politica, in aceste jocuri. Nu sunt mai mult decat jocuri", a sustinut Dominic Fritz.Fritz a adaugat ca unii nu pot accepta realitatea ca el a fost ales in functia de primar al Timisoarei."Contextul politic este ca unii nu pot sa accepte o realitate legala, declarata, verificata, rasverificata de instanta, ca Timisoara are un primar legitim ales. Si este ok ca unii sa nu poata sa accepte asta. Dar exact in acest vid al legitimitatii ati aruncat acest proiect si, spre marea mea dezamagire, este si aparat de unii. Biroul Electoral al judetului Timis si Biroul Electoral al Romaniei si-au facut treaba si au stabilit cine a castigat alegerile. (...) Nu este vorba de transparenta aici, este vorba despre un razboi politic penibil al unor persoane care nu pot accepta ca timisorenii au facut o alegere", a afirmat Fritz.Proiectul a trecut cu votul majoritatii, pentru acesta votand consilierii locali de la PRO Romania, PSD si PNL."Felicitarile mele sa vad grupul PNL votand in unanimitate ca PSD si Pro Romania, ma bucur sa vad ca v-ati gasit prietenia", a mai declarat Dominic Fritz, dupa adoptatea celor doua proiecte.Dupa adoptarea acestor proiecte, fostul primar al municipiului Timisoara Nicolae Robu a reactionat pe pagina sa de Facebook "Fiind sesizat ca astazi, in sedinta de Consiliu Local, mi-a fost pomenit numele -din nou, jignitor-, de catre impostorul ajuns prin fals si uz de fals, insotit de intoxicare si manipulare platite cu bani multi de grupurile de interese ce sunt in spatele lui, in functia de Primar al Timisoarei, impostor ce a facut criza de nervi vazandu-se obligat prin votul majoritar al consilierilor locali sa-si publice copie dupa actul de identitate in care ii este inscris domiciliul -accentuez: nu adresa, ci domiciliul, doar localitatea de domiciliu, de domiciliu, nu de resedinta!-, fac aceasta postare, ca replica, limitandu-ma la A CITA DIN LEGE, stimati compatrioti: Art. 56 din Legea 115 din 2015: (1) Cetatenii Uniunii Europene pot candida in unitatea administrativ-teritoriala in care au domiciliul. DOMICILIUL, NU REZIDENTA / RESEDINTA / ETC", a scris Robu.Nicolae Robu a mai citat si Codul Administrativ."Apoi, Legea administratiei publice, numita Codul Administrativ, stabileste, presupunand ca la alegeri toti candidatii au avut domiciliul in localitatea respectiva, obligatia lor de a si-l pastra acolo pe tot parcursul mandatului. Schimbarea domiciliului pe parcurs conduce la incetarea de drept a mandatului! DE DREPT, ati citit bine! Deci, actul doveditor al domiciliului ca localitate, nu ca adresa si al domiciliului, nu al rezidentei se justifica sa fie public tocmai pentru a se vedea legalitatea permanenta a mandatelor! Iata textul de lege : Articolul 160 din Codul administrativ intitulat "Incetarea de drept a mandatului primarului": (1) Mandatul primarului inceteaza, de drept, in urmatoarele cazuri:[...] c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala (evident: alta decat cea in cauza!); Mai departe, judecati dv, stimati timisoreni, daca Primarul German, cu Domiciliul in Germania, al Timisoarei este legitm sau nu! E intr-o ILEGALITATE CRASA!", a scris Robu.Fostul edil s-a adresat si procurorilor si a aratat ca este increzator ca Romania nu a ajuns atat de rau incat sa se incalce legislatia."Stimati Procurori, chiar atat de rau a ajuns Romania, ca unui individ sa i se faciliteze de catre un grup infractional sa devina Primar al celui de-al treilea oras al tarii cu incalcarea crasa a legislatiei electorale, iar apoi sa exercite aceasta inalta functie, cu incalcarea flagranta a altei legi, anume a Codului Administrativ, numai pentru ca este cetatean al unei mari puteri, in speta cetatean german? Eu sunt increzator ca nu!", a sustinut Nicolae Robu.In repetate randuri, fostul primar al municipiului Timisoara liberalul Nicolae Robu a semnalat ca Dominic Fritz nu ar avea domiciliul in Timisoara si, deci, conform legii, nu poate ocupa functia de primar.