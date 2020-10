Manevra de final de mandat a Gabrielei Firea. Primaria Bucuresti reziliaza contractul pentru 100 de troleibuze cu firma turceasca

Certificatul de omologare este unul dintre primele documente pe care o comisie de licitatie le verifica, fara el nu ai cum sa participi la achizitia publica, pentru ca produsul tau nu poate fi pur si simplu pus pe piata, nu poate circula in cazul transportului public, scrie Libertatea.Certificatul de omologare este emis de Registrul Auto Roman (RAR) sau de institutiile echivalente RAR din tarile europene, dupa mai multe teste. Acest document atesta faptul ca un vehicul respecta toate normele europene legate de siguranta, de zgomot si toate celelalte standarde.Cu toate acestea, administratia Firea ii daduse contractul companiei turcesti, lasand consortiul sa mai intarzie cu dovada ca troleibuzele pe care le produce sunt conforme cu normele europene.Primaria Bucuresti a dat producatorilor un termen de 45 de zile de la data semnarii contractului sa vina cu certificatul de omologare, altfel, contractul urma sa fie reziliat. Cum data semnarii contractului a fost 31 martie, termenul de aducere a certificatului de omologare a expirat din data de 16 mai."(...) Potrivit prevederilor contractuale, consortiul trebuia sa prezinte certificatul de omologare dupa semnarea contractului. (...) Avand in vedere faptul ca prevederile contractuale nu au fost respectate, a fost demarata procedura legala de reziliere a contractului, in conformitate cu prevederile contractuale si legislatia nationala in vigoare", a transmis municipalitatea, la solicitarea ziarului Libertatea.Licitatia pentru 100 de troleibuze a fost organizata in 2019 si a avut un singur ofertant, asocierea turco-germana Bozankaya Otomotiv - Sileo Gmbh.Contractul a fost semnat in martie 2020 si valora aproximativ 43 de milioane de euro fara TVA, cu finantare de la Administratia Fondului pentru Mediu.Planul era ca primul troleibuz sa fie in noiembrie 2020, iar restul pana in februarie 2022.